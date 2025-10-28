Voilà la mise à jour 1.1.1.0 de Battlefield 6

Dix-huit jours après la sortie de Battlefield 6 et de sa première mise à jour 1.0.1.0, Electronics Arts annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés aujourd’hui.

Dix-huit jours après la sortie de Battlefield 6 et de sa première mise à jour 1.0.1.0, Electronics Arts annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés aujourd’hui.

Aujourd’hui, à 10 heures (heure de Paris) Electroncis Arts va déployer la mise à jour 1.1.1.0 de Battlefield 6. Celle-ci apporte une flopée de changements et de correctifs comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Puis cet après midi à 16 heures (heure de Paris toujours) la firme va sortir le contenu de la saison 1, incluant le Passe de combat et les nouvelles fonctionnalités saisonnières. Ce sera disponible pour tous les joueurs.

Quels changements pour la mise à jour 1.0.1.0 ?

Mises à jour majeures

Mouvements et animations principaux améliorés, avec notamment des atterrissages plus fluides, des transitions de posture plus rapides, un meilleur comportement en saut et une réduction des problèmes de rebond à l’atterrissage ou à l’apparition.

Dispersion des armes retravaillée afin de mieux aligner la précision et la maniabilité avec la conception et les performances de chaque arme à distance. Ces modifications corrigent les problèmes de précision incohérents, comme une dispersion qui ne se stabilise pas correctement après un sprint, et rapprochent le comportement global du tir de l’équilibre souhaité entre précision, contrôle et puissance de l’arme.

Visibilité et éclairage améliorés, avec de meilleures transitions d’exposition, un éclairage intérieur et une réduction de la persistance du brouillard et de la fumée.

Refonte audio : ajout de nouveaux survols de projectiles, de sons de destruction et d’explosion, mixages de véhicules et d’armes optimisés, et retour haptique amélioré pour les interactions multiples.

Mises à jour de l’interface utilisateur et de l’ATH pour plus de clarté et de cohérence, avec notamment des indicateurs de prolongation, des corrections de fin de manche et de nouveaux marqueurs de déverrouillage pour les armes et les gadgets. Corrections de cartes sur plusieurs emplacements, résolution des animations d’apparition, des problèmes hors limites, des ressources mal alignées et stabilité générale dans les modes Conquête, Percée et Ruée.

Joueur

Correction d’un problème où le plongeon de combat pouvait s’interrompre en cas de saut en montée.

Correction d’un problème où les joueurs se détachaient des tyroliennes en entrant à grande vitesse.

Amélioration de la visée et du centrage du viseur pour une précision plus constante.

Correction d’un problème où les mouvements pouvaient interrompre la visée.

Ajustement des hitbox mal alignées du haut du corps et de la tête des personnages afin de mieux correspondre aux modèles visuels.

Correction d’un problème où l’animation de saut pouvait se reproduire deux fois en visant.

Les animations d’atterrissage ont désormais leur trajectoire correctement centrée, au lieu d’être décalée sur le côté à l’atterrissage.

Correction d’un problème où l’imprécision du saut pouvait persister trop longtemps après l’atterrissage.

Correction d’un problème visuel qui faisait apparaître les armes avec une rotation incorrecte après l’apparition.

Correction d’un problème où lancer des grenades à plat ventre pouvait faire apparaître les joueurs debout en vue à la troisième personne.

Correction d’un délai d’animation lors de l’ouverture des portes en glissant.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en sautant par-dessus certains objets.

Correction d’un problème visuel où les joueurs morts apparaissaient vivants en nageant.

Correction d’un problème où une attaque au corps à corps rapide avec un gadget revenait à l’arme principale au lieu du gadget lui-même.

Correction d’un problème où une mine tuée apparaissait sur la killcam.

Correction d’un tremblement de la caméra qui pouvait survenir en entrant dans une échelle et en regardant vers le bas.

Correction d’un problème où le balancement de la caméra et de l’arme se comportait incorrectement après être entré ou sorti d’un véhicule.

Correction d’un problème où les armes des autres soldats pouvaient traverser les murs lorsqu’elles entraient dans votre champ de vision.

Correction d’un problème où les pistolets disparaissaient en nageant.

Amélioration de la précision de l’éclairage pour une meilleure visibilité lors des tirs à la hanche et de la visée.

Réduction des rebonds ou des atterrissages lors des chutes sur certains objets.

Correction d’un problème où la capture d’écran du tueur ne s’affichait parfois pas dans la killcam.

Légères améliorations du balancement de l’arme et de la caméra pour des mouvements plus fluides.

Correction d’un problème où les ennemis pouvaient subir des dégâts au corps à corps dans les sièges protégés des véhicules.

Correction d’un problème où le saut pouvait échouer si le joueur était déclenché juste au moment où il heurtait un obstacle.

Correction d’un problème d’animation où des sauts répétés pouvaient entraîner un mauvais placement des mains. Correction d’un problème où des coups de mêlée simultanés pouvaient rendre un ennemi temporairement invisible.

Correction d’un problème où les têtes des soldats disparaissaient brièvement lors des transitions de redéploiement.

Amélioration de l’affichage de la progression du parcours d’entraînement pour mieux correspondre aux déblocages réels.

Correction d’un problème où les joueurs alliés pouvaient se percuter en montant à l’échelle.

Correction d’un problème empêchant de sauter directement depuis une glissade.

Correction d’un problème provoquant une rotation brutale de la caméra après une mise au sol.

Correction d’un problème provoquant une rotation brutale de la caméra après une mise au sol. Correction d’un problème où les mains disparaissaient brièvement après l’utilisation du stylo médical AJ-03 COAG.

Amélioration des animations de poignardage lors de la réanimation avec glisser-déplacer.

Correction de problèmes affectant les transitions « plongée » et « couchée », garantissant le bon fonctionnement des deux actions.

Correction d’un problème de clipping de la caméra lors de la mise à terre lors d’un mitraillage.

Correction d’une animation à la troisième personne manquante lors de la transition de la position couchée au sprint.

Correction d’un problème où une chute en sprint entraînait un mouvement de main incorrect.

Correction d’un clipping visuel lorsque les soldats se tenaient trop près des portes vitrées.

Correction d’animations de visée saccadées à la troisième personne en position montée.

Correction d’un bug empêchant de viser à gauche ou à droite en montant près des murs.

Correction d’un problème où se pencher, jeter un coup d’œil ou monter pouvait s’annuler de manière inattendue.

Correction d’un problème où les réactions aux coups à la troisième personne manquaient en étant monté.

Correction d’un problème d’animation où le genou du personnage heurtait la caméra en tombant accroupi.

Correction d’incohérences lors des éliminations au corps à corps, permettant aux joueurs d’effectuer correctement des éliminations au corps à corps même près des murs.

Correction d’un problème où subir des dégâts au corps à corps interrompait les tirs d’armes.

Correction de plusieurs améliorations de visibilité, notamment l’éclairage, l’exposition et le comportement du brouillard, pour un meilleur contraste et une meilleure clarté sur toutes les cartes.

Amélioration des animations de saut, de parachute et d’ouverture de porte pour des transitions plus fluides.

Correction de rares blocages d’animation pour les soldats alliés rechargeant hors écran.

Correction d’incohérences mineures lors des transitions entre le montoir, le regard furtif et la position allongée pour une expérience de jeu plus fiable.

Ajout d’une personnalisation du parachute pour les soldats.

Suppression de l’animation involontaire de choc à l’épaule lors de l’équipement d’une arme en sprintant.

Impacts de ragdoll améliorés pour des réactions plus cohérentes et fiables.

nimations de transition de posture et d’atterrissage améliorées pour une stabilisation plus rapide et plus fluide.

Véhicules

Correction du retour haptique manquant lors du changement d’armement de char.

Correction d’un problème visuel où la main du joueur heurtait la poignée du M1A2 SEPv3 lorsqu’il était assis sur des sièges extérieurs.

Gadgets

Correction d’un problème rare où le MAS 148 Glaive pouvait bloquer la vue à la première personne lors d’un piqué de combat.

Correction d’un problème visuel du MAS 148 Glaive lors des piqués de combat à la première personne.

Correction d’un problème où les défibrillateurs apparaissaient flottants lors des animations de saut.

Correction d’un problème où la poche de ravitaillement ne se réapprovisionnait parfois pas correctement.

Les gadgets déployables ne sont pas détruits/retirés des tas de débris.

Les grenades AT créent désormais un cratère de petite taille au lieu d’un cratère moyen.

Les bâtiments subissent désormais plus de coups pour être détruits par une masse.

Armes

La dispersion des armes a été rééquilibrée afin de mieux correspondre au profil de dégâts de chaque arme, toutes portées confondues. Les armes à faibles dégâts verront désormais leur dispersion légèrement plus élevée lors du tir, tandis que les armes à dégâts plus importants la verront légèrement moins.

Utiliser des fusils de précision avec une classe autre que Recon n’augmentera plus la dispersion de l’arme. Le balancement de l’arme commencera désormais pendant la transition de zoom, maintenant l’équilibre et mettant en valeur l’avantage de précision de Recon.

Correction d’un problème de désalignement avec les viseurs point rouge montés sur le dessus.

Correction d’un problème où le montage d’un bipied en mode zoom ne modifiait que le champ de vision au lieu d’utiliser l’optique appropriée.

Correction d’un problème où le silencieux long utilisait un coût de point d’attache incorrect pour certaines armes.

Amélioration du réglage du réticule pour les armes automatiques afin d’optimiser les tirs en rafale.

Correction d’un problème où l’utilisation d’un bipied trop près d’une géométrie complexe pouvait déstabiliser le joueur en position allongée.

Équilibrage des dégâts de masse contre les objets du monde pour une meilleure cohérence.

Correction d’un problème empêchant les joueurs de quitter le champ de tir.

Cartes et modes

Amélioration des effets de brouillard et de fumée après destruction afin d’éviter qu’ils ne persistent trop longtemps et n’affectent la visibilité.

Amélioration des transitions d’exposition entre les zones intérieures et extérieures pour une meilleure visibilité.

Correction d’un problème où le mousqueton de la tyrolienne pouvait apparaître décalé et voler à côté du câble au lieu de le longer.

Les noms des escouades sont désormais aléatoires au début des matchs à mort en escouade.

Ajout de maillages de bombes visibles aux M-COM armés en mode Ruée.

Mise à jour de l’interface utilisateur en prolongation dans tous les modes.

Correction de problèmes d’animation et de positionnement lors des séquences d’insertion sur toutes les cartes.

Correction d’un problème où l’interface utilisateur du mode de jeu pouvait afficher des scores incorrects ou ne pas se mettre à jour pendant une manche.

Correction d’un problème de progression en fin de manche en mode Roi de la Colline.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rencontrer une animation de rebond lors de leur apparition aux QG après avoir capturé de nouveaux territoires en mode Escalade sur plusieurs cartes.

Mirak Valley

Correction d’un maillage de tyrolienne mal aligné en mode Conquête.

Correction d’un problème où la caméra de déploiement en mode Ruée affichait les attaquants du mauvais côté de la carte.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’armer le M-COM A en mode Ruée en raison d’un élément mal placé.

Siège du Caire

Correction du chevauchement des lignes et des limites de territoire pendant l’écran de briefing en mode Escalade.

Liberation Peak

Correction d’un problème en mode Escalade où une partie de la carte côté OTAN était déconnectée pendant la première période du match.

Correction d’un problème en mode Ruée où une partie du QG de l’attaquant était incorrectement marquée comme hors limites.

New Sobek City

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de capturer une partie du drapeau C en mode Escalade.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient s’enflammer en apparaissant près d’un camion en feu en mode Match à mort par équipes.

Ajustement d’un point d’apparition d’un véhicule d’infanterie placé trop près d’un bâtiment dans la zone du QG de la PAX Armata.

Pont de Manhattan

Correction d’un problème dans Percée où les joueurs pouvaient rester bloqués sur l’écran de fin de partie si le chef du groupe quittait le groupe pendant la séquence de fin de partie.

Interface utilisateur

Ajout de nouveaux marqueurs pour les armes, packs d’armes, accessoires, gadgets et objets jetables récemment débloqués.

Aperçus 3D mis à jour pour certains gadgets afin d’afficher leur état déployé.

Ajout de vidéos d’aperçu illustrant le fonctionnement des gadgets.

Ajout de nouvelles options cosmétiques pour certains gadgets.

Changement de « Enregistrer et fermer » en « Fermer » dans le menu Déployer pour plus de clarté.

Correction de divers problèmes d’interface utilisateur dans les chargements.

Correction d’un problème d’affichage incorrect du bonus d’XP de possession de Battlefield 6 à la fin de la manche.

Correction de plusieurs incohérences de texte dans les plaques d’identité et les défis.

Correction d’un problème d’affichage tête haute avec un format d’image 16:10 sous certaines résolutions.

Paramètres

Ajout de raccourcis « Flick Look » aux commandes des hélicoptères, des avions et des transports.

Correction de problèmes visuels : certains paramètres de format d’image provoquaient des bordures transparentes ou un affichage incohérent.

Jeu solo

Correction d’un problème dans la Mission 01 : les joueurs ne pouvaient pas se pencher pendant la séquence de Dernier Combat si la cinématique commençait alors que le couteau était équipé.

Correction d’un problème d’écran noir dans la mission Raid Nocturne.

Portail

Correction d’un problème : l’écran d’expérience d’hôte n’affichait pas l’image de l’expérience du Portail.

Correction d’un plantage qui pouvait survenir si un chef de groupe démarrait un serveur de Portail alors que les packs de contenu 01 et 04 étaient désactivés.

Amélioration des temps de chargement de l’onglet d’informations de l’expérience du navigateur de serveur afin de garantir le bon fonctionnement de la connexion.

Correction d’une faute d’orthographe dans le message affiché lors de la tentative de connexion à un serveur indisponible.

Audio