Le jeu 911 Operator a déjà été offert en septembre 2023 sur l’Epic Games Store. Si vous étiez passé à côté de cette proposition ou si vous ne possédez pas encore le titre, sachez qu’il est gratuit en ce moment sur Steam. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au mercredi 29 octobre 2025.

Synopsis du jeu

Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d’autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux. Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d’entre eux?

