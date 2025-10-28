Le jeu 911 Operator est gratuit sur Steam jusqu’à demain soir

Le jeu 911 Operator a déjà été offert sur l’Epic Games Store. Si vous étiez passé à côté de cette proposition,,sachez qu’il est gratuit en ce moment sur Steam.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
911 Operator
0

Le jeu 911 Operator a déjà été offert en septembre 2023 sur l’Epic Games Store. Si vous étiez passé à côté de cette proposition ou si vous ne possédez pas encore le titre, sachez qu’il est gratuit en ce moment sur Steam. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au mercredi 29 octobre 2025.

Synopsis du jeu 

Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d’autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux. Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d’entre eux?

Trailer du jeu

Sebastien 20302 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

