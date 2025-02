Soldes : 155€ le disque dur Seagate IronWolf 6 To !

Les disques durs Seagate IronWolf sont des disques durs tout spécialement prévus et optimisés pour être installés dans un NAS. Performants et endurants, ils offrent des spécifications techniques et des fonctionnalités qui ne nous ont pas laissé indifférent lorsqu’on a eu l’occasion de tester les IronWolf sur Bhmag. Et ces dernières années, on a pu tester de nombreux modèles sur le site : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To, IronWolf 16 To, IronWolf Pro 18 To et IronWolf Pro 20 To.

Si on vous parle aujourd’hui des IronWolf, c’est parce qu’à l’occasion d’une vente flash le disque dur Seagate IronWolf de 6 To voit son prix chuter de 176,99€ à seulement 155,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon tarif pour cette référence qui est prévue pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un NAS. Rappelons au passage que l’IronWolf 6 To est équipés d’une interface SATA III à 6 Gb/s et qu’il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Le constructeur offre 3 ans d’accès au service de récupération de données Seagate Rescue Servie.