Un lecteur de cartes mémoires 3-en-1 signé Team Group

Histoire de profiter pleinement de sa nouvelle carte micro SDXC de 2 To, le fabricant Team Group vient de dévoiler un nouveau lecteur de cartes mémoires 3-en-1 : le T-CREATE EXPERT R31

L’appareil est de forme rectangulaire. Il mesure 85 x 66 x 15 mm et pèse 142 grammes. Son boîtier est de couleur noire. A l’arrière du lecteur, on trouve un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) tandis que sa face avant laisse apparaître trois fentes pouvant accueillir chacune un format de cartes mémoire : micro SD, SD et CF Express 2.0.

Les débits maximum offerts par le lecteur varient en fonction des cartes mémoires utilisées. Par exemple, en présence d’une carte microSD ou SD compatible USH-II, l’appareil offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 300 Mo/s en lecture et en écriture. Par contre avec une carte mémoire CFexpress Type B les débits s’envolent et atteignent jusqu’à 2,000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Le lecteur 3-en-1 de Team Group sera commercialisé ce mois-ci un peu partout dans le monde. Pour l’instant on ne connaît encore son prix de vente.