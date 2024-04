Team Group ajoute une micro SDXC de 2 To à son catalogue

Le fabricant Team Group étoffe sa gamme de cartes mémoires « T-Create Expert » en ajoutant un modèle micro SDXC qui offre désormais une capacité de stockage de 2 To. Grâce à ce nouveau modèle les photographes et les vidéastes pourront stocker encore plus de données et de fichiers.

Ce type de cartes devrait ravir les possesseurs et utilisateurs de caméras sportives (genre GoPro) ou de drones, etc…. qui nécessitent des enregistrements vidéos de grande qualité (Full HD ou 4K) à des débit soutenus.

La nouvelle carte micro SDXC de 2 To du fabricant répond aux spécifications UHS U3. C’est un modèle qui est conforme avec la classe d’enregistrement vidéo V30 et qui répond aux exigences A2 en ce qui concerne les applications

La carte mémoire supporte des taux de transferts de 170 Mo/s en lecture et de 160 Mo/s en écriture lorsqu’elle est utilisée dans un lecteur de cartes mémoires.

La carte est livrée avec un adaptateur micro SD vers SD. Elle est garantie à vie. Pour l’instant son prix de vente n’est pas connu.