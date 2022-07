Une tablette Amazon Fire 7 légèrement améliorée

Amazon vient d’annoncer la sortie et la disponibilité d’une nouvelle tablette Fire 7. Celle-ci succède au modèle précédent lancé en 2019. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre, il s’agit toujours d’une tablette tactile qui dispose d’un écran IPS de 7 pouces (1024 x 600 pixels) mais la nouvelle version (2022) se veut un poil plus performante.

En effet, l’ardoise est désormais équipée d’un processeur quad core cadencé à 2 GHz (au lieu de 1,3 GHz auparavant) et elle embarque 2 Go de RAM (au lieu de 1 Go sur le modèle précédent). Une évolution technique plutôt bienvenue mais qui s’avère tout de même assez limitée pour une tablette sortie cette année. On aurait pu s’attendre à une augmentation plus conséquente des performances et une amélioration plus notable des caractérsistiques techniques de la machine…

La cuvée 2022 de la Fire 7 d’Amazon est donc une mise à jour plutôt mineure de la Fire 7 de 2019. La machine dispose simplement d’un meilleur processeur et de plus de mémoire vive mais aussi d’un format légèrement plus compact (elle mesure 180,68 x 117,59 x 9,67 mm cette année contre 192 x 115 x 9,6 mm pour le modèle 2019) et d’une autonomie qui passe de 7 à 10 heures.

La Fire 7 d’Amazon est disponible à la vente dès maintenant sur le site Amazon.fr. Elle est proposée en deux capacités de stockage : 16 Go à 79,99€ et 32 Go à 89,99€. A noter qu’à ce tarif, la machine affiche des bandeaux publicitaires. Pour se procurer la Fire 7 sans pub il faudra débourser 15€ de plus.

Notons que la Fire 7 dispose d’un slot micro SD ce qui permet d’augmenter la capacité de stockage de la tablette à moindre coût (jusqu’à 1 To).