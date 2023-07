Soldes : un mini PC NiPoGI AM07 bien équipé (Ryzen 5 5560U, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 288€ sur Amazon

A l’occasion des soldes, il est possible de se procurer un mini PC bien équipé pour seulement 288,90€ sur Amazon.fr. La machine porte le nom de NiPoGI AM07. C’est un mini PC qui mesure seulement 140 x 140 mm de côté pour 45 mm de haut et seulement 500 grammes.

Malgré ses dimensions ultra réduites, ce mini PC embarque un processeur AMD Ryzen 5 5560U (6 cores – 12 threads) cadencé à 2,3 GHz qui peut grimper jusqu’à 4 GHz en mode boost. Le processeur intégre une puce graphique Radeon Graphics.

Pour le reste des composants, on a droit à 16 Go de RAM DDR4 et à un SSD M.2. NVMe de 512 Go en PCI Express 3.0. A noter également la possibilité d’ajouter en supplément un SSD de 2,5 pouces grâce à l’emplacement prévu à cet effet.

Au niveau de la connectique, le NiPoGI AM07 propose 2 ports Ethernet RJ45, un HDMI 2.0, un DisPlay Port, un port USB type C, deux ports USB 3.0, deux ports USB et une prise jack pour le casque.

Le support du WIFI 5 et du Bluetooth 4.0 sont également de la partie. Le tout fonctionne sous Windows 11 Pro. La machine peut gérer jusqu’à trois écrans en simultané.

Que faire avec un mini PC de ce genre ?

Ce genre de mini PC peut servir aussi bien comme PC bureautique que PC gaming occasionnel. L’avantage c’est qu’il ne prend pas beaucoup de place sur (ou sous) votre bureau. Pour de la bureautique, il sera amplement suffisant pour faire toutes les tâches bureautiques habituelles voire bien plus… Comme naviguer sur internet, regarder des vidéos youtube ou d’autres plateformes de streaming, des tâches multimédia, etc…

Et pour du gaming occasionnel il pourra également faire l’affaire grâce à sa puce graphique Radeon intégrée au processeur. Bien évidemment, cette puce ne rivalisera jamais avec une « vraie » Radeon ou une GeForce mais elle sera capable de lancer la plupart des jeux, même si pour certains il faudra sûrement revoir à la baisse le niveau de détails graphiques. A noter que le fabricant annonce tout de même jusqu’à 112 FPS pour League of Legends et 109 FPS pour Fortnite.

Et une autre utilisation qui peut être sympa pour cette machine : c’est de s’en servir pour se fabriquer une console de jeux de salon rétrogaming. Installez dessus Batocera ou Recalbox, et vous pourrez jouer sans soucis à d’innombrables jeux et plateformes de votre enfance. A priori, ce genre de petit PC doit pouvoir émuler au moins jusqu’à la Wii et la PS2.

Comment obtenir le prix de 288,90€ ?

Attention : pour obtenir le tarif de 288,90€ sur Amazon.fr il y a plusieurs manipulations à faire. En effet, le prix de l’appareil est normalement de 419,90€. Pour avoir le prix le plus bas, il faut d’abord appliquer le coupon de réduction qui est affiché sur la page produit.

Ensuite, une fois que vous avez coché le coupon. Ajoutez maintenant le mini PC à votre panier et juste avant de payer ajouter le code promo suivant : KSY879BZ qui vous permettra d’obtenir 5% supplémentaire.

Soit un tarif final de 288,90€ à régler si vous avez bien validé toutes les remises ;-)