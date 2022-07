Bientôt une console New Nintendo Switch ?

Après la Nintendo Switch originale lancée en 2017, puis une version révisée en 2019 (notamment pour lutter contre le hack de la console) puis la Nintendo Switch Lite sortie en 2019 et enfin la Nintendo Switch OLED de 2021, il semblerait bien que la firme japonaise ait dans l’idée de sortir prochainement une nouvelle variante de sa célèbre console hybride.

En effet, une demande de dépôt pour la marque « NSW » a été effectuée par Nintendo auprès de l’EUIPO, l’Office de l’Union européenne qui gère la propriété intellectuelle. Ce dépôt de marque en date du 29 juin 2022 et numéroté 018725405 fait référence au terme « NSW » que certains fans interprétent d’ores et déjà comme étant une possible « New Nintendo Switch » en référence aux consoles précédentes de Nintendo comme par exemple la « New Nintendo 3DS » qui était une Nintendo 3DS revisitée.

Pour l’heure, on ne sait pas trop s’il s’agira réellement d’une nouvelle déclinaison de la Nintendo Switch (ou pas) mais les rumeurs vont train au sujet de cette découverte sur le site de l’EUIPO. Certains joueurs et fans se laissent déjà à rêver d’une possible console NewsNintendo Swicth pour l’année prochaine avec des caractéristiques techniques qui pourraient reprendre en bonne partie les informations qui circulent depuis plusieurs mois à propos d’une hypothétique Switch Pro.