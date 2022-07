Insolite : un ventirad pour SSD M.2. NVMe

Ajourd’hui le fabricant chinois JiuShark pousse le bouchon encore plus loin en annonçant carrément la sortie du M.2. Three : un ventirad pour SSD.

Au fil des années, les SSD au format M.2. NVMe se montrent de plus performants. Ils exploitent une interface rapide de type PCI Express 3.0, 4.0 ou même 5.0 (et le PCI Express 7.0 se profile même déjà à l’horizon).

Le principal souci de ces SSD très véloces c’est qu’ils ont tendance à chauffer énormément, c’est pourquoi de plus en plus de constructeur les livrent directement avec des radiateurs passifs pour dissiper la chaleur dégagées par les puces de NAND Flash.

Mais aujourd’hui le fabricant chinois JiuShark (totalement inconnu dans nos contrées) pousse le bouchon encore plus loin en annonçant carrément la sortie du M.2. Three : un ventirad pour SSD. Le M.2. Three se présente sous la fome d’un système de refroidissement de type tour (comme il en existe pour les processeurs).

Le dissipateur thermique se compose de 27 ailettes en aluminium qui sont traversées par un caloduc de 10 mm et qui rejoignent la plaque de base en aluminium. Il s’agit d’une plaque entièrement en aluminium qui repose sur le SSD.

Le radiateur est doté d’un ventilateur (8 pales) qui mesure 60 x 60 mm. D’après le fabricant, le ventilateur peut fournir jusqu’à 14 CFM de débit d’air et fonctionne jusqu’à 3.000 tours par minute. En termes de taille, sachez que le JiuShark M.2. Three mesure 41,5 x 35,5 x 82 mm et pèse 113 grammes.

Selon JiulShark, son système de refroidissement permet de baisser la température d’un SSD Samsung 980 Pro de 500 Go de 71°C (sans aucun refroidissement) à 33°C avec le M.2. Three.