Accrochez-vous, les premiers SSD en interface PCI Express 5.0 arrivent…

L’arrivée de la norme PCI Express 5.0 est une étape importante pour les utilisateurs car elle va permettre de littéralement doubler la bande passante de l’interface PCI Express en passant de 16 GT/s pour le PCIe 4.0 à 32 GT/s pour le PCIe 5.0.

Concrètement, il sera possible d’atteindre des débits de 128 Go/s via un port PCI Epress 5.0 16x (contre 64 Go/s en PCI Express 4. 16x). Vous l’aurez compris, grâce au PCI Express 5.0, les carte graphiques et les SSD haut de gamme vont pouvoir démultiplier leurs performances.

Comme on l’a déjà vu Bhmag, plusieurs constructeurs ont d’ores et déjà annoncés des SSD M.2. NVMe tirant partie de l’interface PCIe 5.0. On peut citer par exemple Samsung et son SSD PM1743 à destination des entreprises, MSI et et son Spatium E26, ADATA et ses Project NightHawk et Blackbird, Team Group et son T-Force Cardea Gen5, Kioxia et son CD8 Series destiné aux datacenters.

Jusqu’à présent, il s’agissait principalement « d’annonces technologiques » permettant aux fabricants de montrer et démontrer leur savoir-faire. Mais maintenant, une nouvelle étape est franchie. On rentre dans le vif ! Et plusieurs fabricants annoncent l’arrivée prochaine de SSD haut de gamme exploitant l’interface PCI Express 5.0.

Chez APACER, le SSD porte le doux nom de AS2280F5. Il exploite une interface PCI Express 5.0 4x et il offre des débits de 13.000 Mo/s en lecture séquentielle et 12.000 Mo/s en écriture séquentielle. Pour l’instant on ne connaît pas le type de mémoire NAND Flash utilisée ni le type de contrôleur non plus d’ailleurs. On peut simplement remarquer que le SSD est surmonté d’un radiateur assez imposant pour refroidir la bête.

Du côté du fabricant ZADAK, le SSD est baptisé TWSG5. Le SSD exploite lui aussi une interface PCI Express 5.0 4x et il offre le même niveau de performances que la concurrence (13.000 Mo/s en lecture et 12.000 Mo/s en écriture). A noter que ZADAK propose son modèle en deux versions : soit avec un (gros) radiateur soit avec un dissipateur plus fin en graphène.

Dans les deux cas, les tarifs n’ont pas été annoncés pour l’instant et les fabricants se sont plutôt montrés avares en informations. On devrait totuefois en savoir plus prochainement… Et nul doute que d’autres constructeurs se lanceront prochainement, eux aussi, sur le marché des SSD PCIe 5.0.