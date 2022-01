Samsung PM1743 : un SSD PCIe 5.0 pour les datacenters

Samsung profite du CES 2022 pour dévoiler un nouveau SSD à destination des enteprises et plus particulièrement les Data Centers.

Le SSD PM1743 de Samsung exploite une interface PCI Express 5.0. Il est équipé d’un contrôleur maison et il embarque de la mémoire V-NAND de sixième génération qui dispose de 128 couches. En terme de capacité, le PM1743 permet de stocker de 1,92 To à 15,36 To de données.

Grâce à son interface PCI Express 5.0, le PM1743 est un petit bolide qui peut atteindre des débits de 13 Go/s en lecture et de 6,6 Go/s en écriture, le tout avec 2.500K et 250K iOPS en lecture / écriture 4K.

Vous l’aurez compris, le PM1743 est un SSD haut de gamme qui n’est pas destiné à monsieur et madame tout le monde. Déjà ses performances sont élevées et le tarif risque lui aussi d’être très élevé, mais en plus le PM1743 offre un form factor différent des SSD grand publiques. Le PM1743 exite en effet uniquement aux formats U.2. et E3 S. Pour le moment, son prix de vente n’est pas connu.