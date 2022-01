SK Hynix lance les SSD M.2. NVMe Platinum P41

Le nouveau SSD Platinum P41 du fabricant SK Hynix est un SSD M.2. NVMe (2280) qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x couplé à de la mémoire NAND Flash 3D à 176 couches. C’est un SSD PCIe 4.0 qui s’adresse plutôt aux joueurs et aux amateurs de performances.

En effet, le Platinum P41 offre des débits qui peuvent grimper à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture. Au niveau des iOPS, on est sur du 1.400K iOPS en lecture et 1.300K iOPS en écriture.

Le SSD est proposé en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To.

Le modèle 500 Go est annoncé avec une endurance de 500 To par an ; le modèle 1 To avec une endurance de 750 To / an et enfin le modèle 2 To avec une endurance de 1.200 To par an.

D’après SK Hynix, l’ensemble des SSD de la gamme Platinum P41 sera disponible dans le commerce au cours du premier trimestre 2022. Les SSD seront couverts par une garantie d’un an.