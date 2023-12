Le jeu DOOM fête ses 30 ans d’existence !

En ce mois de décembre 2023, le cultissime jeu DOOM fête ses 30 ans d’existence. Pour information, le titre a été lancé en décembre 1993 par l’éditeur ID Software dont les fondateurs sont John Carmack et John Romero.

En créant DOOM et son univers démoniaque, les deux John sont parvenus à créer un nouveau style de jeu : le FPS en vue subjective (First Person Shooter alias Jeu de Tir à la Première Personne). Un type de jeu encore très en vogue en 2023 et qui n’a pas finit de faire parler de lui… tant les joueurs apprécient ce type de jeux. A tel point d’ailleurs que pendant longtemps les FPS étaient purement et simplement appelés des « Doomlikes ».

Plus qu’une mode, le FPS est rapidement devenu au fil des années un style de jeux à part entière. On ne compte plus le nombre de titres qui sont sortis et qui font partie de cette catégorie.

Pour célèbrer les 30 ans de DOOM, Carmack et Romero se sont retrouvés le 10 décembre sur Twitch pour retracer l’épopée de DOOM au micro de David L. Craddock. Ils y ont ressassés toute l’aventure liée à DOOM, du développement de celui-ci à la création des effets spéciaux. Une vidéo plutôt intéressante que vous pouvez compléter avec celle-ci qui date de 1993 dans laquelle on peut découvrir les locaux d’ID Software et la genèse de DOOM :

Le youtubeur françcais Sakharu a par ailleurs retracé en vidéo l’histoire d’ID Swoftware et la créaton dse premiers FPS (Doom, Wolfenstein 3D, Quake, etc..). La vidéo est excellente. Vous pouvez la visionner ci-dessous :

Et pour ceux qui n’ont jamais essayé DOOM, voilà le trailer original du jeu :