Le NAS Synology DS224+ chute à 319€ durant les soldes

Vendu généralement entre 350€ et 360€ sur le net, le NAS Synology DS224+ voit son prix dégringoler à seulement 319,99€ sur le site GrosBill durant les soldes d’hiver 2025.

Pour information, ce modèle été dévoilé en août 2023 en même temps que d’autres références. Le DS224+ fait partie de la gamme 2024 du constructeur, il dispose de deux baies de stockage qui peuvent accueillir indifféremment des disques durs ou des SSD 2,5″ SATA III.

A l’intérieur de l’appareil, on trouve un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Il embarque 2 Go de mémoire vive (DDR4 non ECC) extensible à 6 Go. Sa connectique se compose de 2 ports USB 3.0 et de 2 ports Ethernet 1 Gbps (avec Link Agregation).

Il suffit de lui ajouter deux disques durs (ou SSD) pour que celui-ci soit immédiatement opérationnel. A noter qu’il vaut mieux privilégier des disques durs spécialisés et optimisés pour cet usage comme par exemple les disques durs WD Red, les Seagate IronWolf ou encore les Toshiba N300.