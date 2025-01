SanDisk propose des SSD et clés usb pour fans de Fortnite

Si vous aimez le gaming et notamment le jeu Fortnite sachez que le fabricant SanDisk a décidé de mettre sur le marché deux unités de stockage aux couleurs de Fortnite.

SSD portable Fortnite édition Peely

Le premier appareil est un SSD portable qui mesure 96,77 x 46,99 x 9,9 1 mm et pèse 40 grammes. Sa coque est de couleur jaune et représente le personnage de Peely. Le SSD peut résister aux chutes (jusqu’à 2 mètres). Il est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) et ce qui lui permet d’atteindre d’après SanDisk des débits de 800 Mo/s en lecture.

Pour information, le SSD existe en deux capacités de stockage : 1 To (100,99€) et 2 To (153,99€). Sa garantie est de trois ans.

Clé usb Fortnite édition Peely

Le deuxième produit est une clé usb qui est également aux couleurs de Peely, le personnage « Banane » de Fortnite. La clé mesure 59,94 x 20,07 x 8,89 mm et pèse 6 grammes. Elle est équipé d’un port USB A qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). En terme de performances, cela se traduit par des débits de 130 Mo/s en lecture.

Trois capacités sont disponibles : 64 Go (14,99€), 128 Go (21,99€) et 256 Go (34,99€). Les clés sont couvertes par une garantie de cinq ans.