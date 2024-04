French Days : le NAS Synology DS223 est bradé à 254,99€…

Lancé en début d’année 2023 à plus de 330€, le NAS Synology DS223 est aujourd’hui disponible à seulement 264,99€ sur Amazon.fr et son tarif peut même tomber à 254,99€ grâce au code promo « FD10 » qui permet d’obtenir 10€ de remise sur Amazon.fr. On en parlait d’ailleurs toute à l’heure.

C’est un super tarif pour un NAS Synology récent et qui offre de bonnes prestations.

Poua le petite histoire, sachez que le DS223 propose deux baies de stockage. Il est animé par un processeur quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz et 2 Go de mémoire vive en DDR4 (non extensible). Sa connectique se compose de trois ports USB 3.0 et d’un port Ethernet Gigabit.