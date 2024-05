Du 2 au 9 mai 2024, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier se nomme Cat Quest II tandis que le second s’appelle : Orcs Must Die! 3.

Du 2 au 9 mai 2024, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier se nomme Cat Quest II, c’est un RPG dans lequel vous incarnez un chat qui évolue dans un monde imaginaire, tandis que le second, Orcs Must Die! 3, est un jeu d’aventure – action. Les deux titres sont téléchargeables gratuitement durant une semaine.

Cat Quest II est un RPG d’action 2D en open-world qui a pour cadre un royaume imaginaire de chats et de chiens.

Sous la menace d’une guerre sans fin entre les chats de Felingard et les chiens envahissants de l’Empire de Lupus, Cat Quest II raconte l’histoire de deux rois, réunis contre leur gré dans un parcours de découvertes chatbuleuses à la reconquête de leur trône.

Jouez sous les traits d’un chat et d’un chien en explorant leurs royaumes tout seul ou avec un ami ! Menez des quêtes dans un monde regorgeant de magie et de monstres étranges et embarquez pour une chatventure comme vous n’en avez jamais vécue !

Orcs Must Die! 3 amène le chaos des orques à une échelle inimaginable. En solo ou avec un ami à vos côtés, équipez-vous d’un énorme arsenal de pièges et d’armes. Tranchez, brûlez, balancez et tuez des hordes d’orques répugnants dans ce nouvel épisode tant attendu de la série primée.

Dans le dernier opus de la série, War Scenarios, les joueurs affrontent la plus grande armée d’orques jamais assemblée. Des machines de guerre modifiables fourniront la puissance nécessaire pour projeter, transpercer carboniser et désarticuler les abominables envahisseurs.