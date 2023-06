Trois ans après le DS220j, Synology s’est enfin décidé à renouveler son NAS d’entrée de gamme reconnaissable et identifiable grâce à sa lettre « j ».

Trois ans après le DS220j, Synology s’est enfin décidé à renouveler son NAS d’entrée de gamme reconnaissable et identifiable grâce à sa lettre « j ». Sans surprise, le nouvel appareil porte donc le nom de DS223j. C’est un NAS doté de deux baies de stockage qui vise essentiellement le grand public et les utilisateurs débutants qui souhaitent « se faire la main avec un NAS pas cher ».

Les acquéreurs en auront pour leur argent, car certes le DiskStation DS223 n’est pas très cher (il est à 224,94€ chez LDLC en ce moment) mais il offre aussi des prestations assez limitées et des caractéristiques, elles aussi, assez limitées.

Le DS223j se contente d’un processeur quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz (au lieu de 1,4 GHz pour le modèle précédent). La quantité de RAM a légèrement évolué puisque le DS223j a droit à 1 Go de RAM DDR4 non ECC (contre 512 Mo seulement sur le DS220j). Par contre attention car la mémoire vive n’est toujours pas évolutive, la RAM est soudée et aucun emplacement n’est prévu pour étendre la capacité initiale.

Au niveau du stockage, le DS223j propose deux baies de stockage qui peuvent accueillir indifféremment des deux disques durs ou SSD de 2,5″ ou 3,5″ et c’est tout ! Aucun emplacement M.2. NVMe n’est au programme. Et au niveau de la connectique, il faudra se contenter d’un port Ethernet Gigabit et de deux ports USB 3.2 Gen1 à 5 Gb/s (ce qui correspond à du classique USB 3.0 donc..)

Vous l’aurez compris, le DS223j est une (très) légère évolution du DS220j sorti il y a plus de trois ans et qui ne brillait pas spécalement par ses performances ni ses fonctionnalités. Le DS223j est une timide mise à jour, un petit rafraîchissement de la série « j ».