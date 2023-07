Un nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store : Grime !

Bonne nouvelle pour les gamers qui apprécient les jeux d’action – aventure : le jeu GRIME est offert en ce moment sur l’Epic Games Store. Vous pouvez récupérer ce titre gratuitement sur cette page jusqu’au 13 juillet 2023.

Synopsys :

GRIME est un RPG d’action-aventure rapide et impitoyable dans lequel vous écrasez vos ennemis avec des armes vivantes qui changent de forme et de fonction, puis consommez leurs restes avec un trou noir pour renforcer votre vaisseau alors que vous décomposez un monde d’horreur et d’intrigue anatomiques.

GRIME vous permet de jouer selon vos préférences, en améliorant uniquement les traits que vous jugez les plus adaptés à votre style unique. Vous découvrirez qu’il existe plus d’une façon d’ouvrir un ennemi en vous déplaçant dans une variété d’environnements évocateurs, en rencontrant leurs habitants et en découvrant la source de leur folie.