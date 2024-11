Black Friday : 309€ le NAS 2 baies Synology DS224+

A l’occasion du Black Friday, le NAS Synology DS224+ voit son prix chuter à seulement 309,99€ sur GrosBill. C’est un très bon prix pour ce NAS récent. Pour rappel, celui-ci offre 2 baies de stockage. Il est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Il embarque 2 Go de mémoire vive (DDR4 non ECC) extensible à 6 Go. Sa connectique propose : 2 ports USB 3.0 et 2 ports Ethernet 1 Gbps (avec Link Agregation).

Pack NAS Synology DS224+ et 2 HDD 6 To à 309,99€ sur GrosBill

A noter que GrosBill propose un pack comprenant ce NAS et deux disques durs Synology de 6 To à 629,99€ sur GrosBill. On en parlait hier dans ce bon plan.