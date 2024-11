Black Friday : Synology DS224+ et 2 HDD 6 To à 629€ sur GrosBill

Black Friday : Pack NAS Synology DS224+ et 2 HDD 6 To à 629,99€ sur GrosBill

A l’approche du Black Friday, le site GrosBill propose un pack comprenant un NAS Synology DS224+ accompagné de 2 disques durs Synology HAT3300 de 6 To. Le bundle est bradé au tarif de 629,99€ sur GrosBill.

Caractéristiques du DS224+ :

Pour information, le NAS DS224+ a été annoncé en août 2023 par Synology. C’est un NAS 2 baies qui dispose d’un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Le NAS embarque 2 Go de RAM DDR4 non ECC mais sa capacité peut être étendue à 6 Go de RAM en cas de besoin. La connectique du DS224+ se compose de deux ports USB 3.0 (un à l’avant et un à l’arrière) et de deux ports Ethernet 1 Gbps (avec Link Agregation)

Caractéristiques du disque dur :

De son côté, le disque dur Synology HAT3300 de 6 To a été annoncé en juin 2023 par le fabricant. C’est un HDD optimisé pour les NAS. Le disque dispose d’une connectique SATA III, il fonctionne à la vitesse de 5.400 tours par minute et il offre des taux de transferts de 202 Mo/s.