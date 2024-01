Soldes d'hiver : Office 2021 dès 15€ et Windows 11 dès 10€

L’année 2024 démarre en beauté chez Godeal24 qui propose des soldes d’hiver 2024 vous permettant d’acquérir les dernières suites Microsoft Office ou même le système d’exploitation Microsoft Windows au prix le le plus bas.

Pour ceux qui souhaitent améliorer leur productivité, Microsoft Office 2021 est un logiciel incontournable ! Normalement la suite coûte une petite fortune sur le site de Microsoft mais notre partenaire propose Microsoft Office Professionnel 2021 à vie à seutement 26,75€ et Microsoft Office Famille et PMPE 2021 pour Mac à seulement 49,89€ grâce au code promo « GG62 ».

Cette promotion à durée limitée vous donne accès à vos applications MS Office préférées – à vie. Vous bénéficierez d’un accès illimité à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access. Créez des présentations attrayantes, organisez des feuilles de calcul, analysez de grands ensembles de données et bien plus encore. Le téléchargement et l’activation depuis le site officiel garantissent que les clés sont authentiques !

Jusqu’à 62% de remise sur Microsoft Office via le code promo GG62

Ne passez pas une année supplémentaire à travailler avec un système d’exploitation obsolète. Obtenez Windows 11 Professionnel en promo pour seulement 13,55 € (rég. 199 €) lors de cette vente à durée limitée. Pour rappel, Windows 11 Pro offre une sécurité accrue et de meilleures fonctionnalités collaboratives que ses prédécesseurs. Vous pouvez également profiter des nouvelles fonctions liées à l’IA dans cette version, telles que Windows Copilot qui vous assiste avec des fonctions telles que la modification des paramètres, la synthèse de documents, etc..

Grosse remise sur les systèmes d’exploitaiton Windows avec le code promo GG62

Des bundles économiques avec 62% de réduction via le code promo GG62

Des tarifs de gros à prix imbattables !



Jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Des outils aux meilleurs prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft cédées à prix réduits, aux principaux logiciels de sécurité informatique et à d’autres outils informatiques vendus à des prix très attractifs. Vous pouvez acquérir le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à des prix imbattables.

Faites vos achats sans soucis avec la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement par mail seulement quelques secondes après votre achat. De plus, avec une note TrustPilot 98 % Excellent et une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance dans la qualité du produit que vous achetez. Godeal24 propose une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie afin que vous puissiez profiter de votre achat sans problème ! Vous pouvez contacter Godeal24 pour plus de renseignement par mail : service@godeal24.com