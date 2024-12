Orico augmente la capacité de l'Apple Mac Mini 2024

Le fabricant Orico propose un nouveau SSD externe qui porte le nom de MiniMate. Ce nouveau dispositif est destiné tout particulièrement à équiper les nouveaux Apple Mac Mini dont la capacité de stockage initiale est vraiment anémique.

Il faut dire que le Mac Mini d’entrée de gamme (699€ TTC tout de même) est équipé d’un SSD de 256 Go seulement, les autres modèles ne sont guère mieux lotis avec d’origine 512 Go de stockage seulement.

Grâce au MiniMate, Orico souhaite offrir une plus grande capacité de stockage au Mac Mini 2024. Et cela pour un prix bien plus abordable que les tarifs honteux pratiqués par Apple. La firme de Cupertino se permet en effet de facturer la coquette somme de 230€ le passage d’un SSD de 256 Go à un modèle 512 Go et pas moins de 460€ pour passer de 256 Go à 1 To.

Le tarif d’Apple est difficilement compréhensible et on peut même dire vraiment abusé, surtout quand on sait qu’un bon SSD M.2. de 1 To se négocie généralement moins d’une centaine d’euros dans le commerce.

Du coup pour palier à ça, Orico propose un produit qui prend place directement sur le Mac Mini. Il mesure 127 x 127 mm de côté pour 25 mm d’épaisseur. Le MiniMate reprend le même design et le même coloris que le petit ordinateur d’Apple. Et il permet de profiter d’une capacité supplémentaire.

Le MiniMate existe avec une capacité de 512 Go, 1 To, 2 To, 3 To, 4 To, 5 To, 6 To et même 8 To de stockage pour ceux qui ont d’énorme besoin de stockage.

Le MiniMate se connecte au Mac Mini via un port USB4 (compatible Thunderbolt 4) qui offre une bande passante maximale de 40 Gbps. A noter que le Mini Mate intègre un système de refoidissement qui permet de dissiper le chaleur dégagée par le SSD. Cela devrait éviter les problèmes de Throttling.

Pour l’instant, le prix de vente du MiniMate d’Orico n’est pas connu mais je viens de contacter le fabricant et je mettrai à jour cette actualité dès que jaurai du neuf à ce sujet.