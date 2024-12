Cyber Week Godeal24 : Microsoft Office et Windows 11 dès 10€

Les promotions de la Cyber ​​Week 2024 sont là, et les économies sont plus importantes que jamais ! C’est le moment idéal pour mettre à niveau vos logiciels durant les promotions Cyber ​​Week de Godeal24.

Les promotions de la Cyber ​​Week 2024 sont là, et les économies sont plus importantes que jamais ! Si vous avez raté le Black Friday ou si vous souhaitez profiter de plus de réductions, c’est le moment idéal pour mettre à niveau vos logiciels durant les promotions Cyber ​​Week de Godeal24.

Vous pouvez obtenir un accès à vie à Word, Excel, PowerPoint et plus encore avec une licence Microsoft Office Professional 2021 bradée à seulement 35,11€ (au lieu de 249€) jusqu’à la fin de cette semaine. Pour information, MS Office 2021 offre une multitude de fonctionnalités. Les utilisateurs ont la possibilité de créer, de modifier et d’organiser des feuilles de calcul, des documents, des présentations, des bases de données, des e-mails et plus encore.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer une version plus ancienne et moins chère des suites Office. Par exemple, en ce moment MS Office Professional 2016 ne coûte que 15,29€. Et si vous désirez la dernière version de la suite bureautique : Office 2024 est dispo depuis le 1er octobre dernier et il est déjà possible de profiter d’une bonne affaire sur Godeal24 en économisant plus de 100€ pendant une durée limitée. La version 2024 a relooké vos applications préférées, ajouté de nouvelles fonctionnalités de productivité, intégré l’IA et bien plus encore pour vous rapprocher de vos objectifs.

Chez notre partenaire Godeal24, effectuer ses achats est d’une simplicité infantile. Dès que vous avez terminé vos emplettes, vos clés de licence et vos liens de téléchargement vous sont envoyés instantanément par e-mail. Vous pouvez ainsi installer les programmes et commencer à les utiliser immédiatement. Que vous soyez un professionnel ou un étudiant, c’est un moyen éprouvé de rationaliser la productivité !

Boostez votre productivité à un coût modique ! Attention offre à durée limitée !

Vous souhaitez passer au dernier système d’exploitation Windows ? Et bien ça tombe bien ! Pendant une courte période, vous pouvez mettre la main sur Windows 11 Professional pour seulement 13,25€ chez Godeal24 (au lieu de 199€). Windows 11 Pro vous donne accès à un système d’exploitation qui inclura les futures mises à jour que Microsoft déploiera. Vous pouvez profiter d’un assistant basé sur l’IA, Windows Copilot, qui peut rendre votre quotidien plus efficace en vous aidant dans des tâches telles que la synthèse de documents, le lancement de listes de lecture, etc. Équipez votre PC d’outils Microsoft conçus pour une productivité, une sécurité et une innovation accrues. Achetez maintenant un accès à vie à Windows 11 Pro pour seulement 13,25€ jusqu’à épuisement des stocks

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows dès 10€

Des offres avantageuses en bundle avec 62% de réduction grâce au code promo GG62

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office grâce au code promo GG50

Achetez en quantité à prix réduit



Des outils PC à prix rikiki



Gràce à Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduit, ainsi que des logiciels de sécurité et dos outils informatiques. Vous pouvez acquérir par exemple le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable.

Réalisez vos achats sans tracas gràce à la livraison numérique de Godeal24 qui vous expédie directement par mail le logiciel que vous avez acheté.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et un support technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com