Un premier SSD portable en USB4 chez Orico

Le fabricant Orico vient d’annoncer la sortie prochaine de son premier SSD portable équipé d’une connectique USB4. Grâce à cette nouvelle interface dont on parlait ici, le SSD sera particulièrement véloce.

D’après le constructeur, son nouveau joujou qui porte le nom de SSD Montage 40 Gb/s sera capable d’offrir des taux de transferts de 3.126 Mo/s en lecture et d’atteindre jusqu’à 2.832 Mo/s en écriture.

Grâce à de tels débits, il sera possible de sauvegarder et transférer ses données à vitesse grand V. Evidemment pour profiter d’un tel niveau de performances, il faudra que votre machine soit pourvue elle-aussi d’un port USB4 sinon les débits seront réduits et limités par l’interface.

Au niveau du design, on peut remarquer que le constructeur a fait un petit effort pour rendre son SSD moins monotone. Son SSD a une forme plutôt jolie et il arbore des coloris plutôt sympathiques. Ca change des coques de couleur noire ou argent que l’on croise habituellement sur ce genre de produits.

Cette fois-ci, Orico annonce s’être inspiré du peintre néerlandais Piet Mondrian et de son oeuvre « Composition » de 1930 qui mêle cadriage et différentes zone de couleurs rouge, bleu et jaune.

Le SSD Orico Montage 40 Gb/s est un SSD portable qui mesure 115 mm x 63 mm x 121 mm. Il est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To.

Comme on peut le voir sur cette page, le fabicant Orico propose également des versions moins véloces de son SSD Montage. En effet, le disque existe aussi avec un port USB C qui répond soit à la norme USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), soit à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) ou USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s).

Les débits sont du coup plus faibles en fonction de l’interface choisie mais pour l’utilisateur cela devrait également se ressentir au niveau tarifaire car nul doute qu’un SSD portable dernier cri câblé en USB4 sera beaucoup plus onéreux qu’un modèle en USB 3.2 Gen x.