Ajoutez 2 To de stockage à votre iPhone grâce à IODATA

IODATA annonce la sortie d’un nouveau SSD portable qui porte le nom de SSMG-UWC. L’engin est très compact. Rectangulaire, il ne mesure que 70 x 62 x 8,2 mm et pèse 32 grammes.

Le SSMG-UWC est équipé d’un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). D’après le fabricant, le SSD offre des débits qui peuvent atteindre 1.800 Mo/s en lecture et 1.500 Mo/s en écriture.

Le SSD offre la particularité d’être compatible MagSafe, il peut donc être aimanté facilement au dos d’un iPhone.

D’ailleurs IODATA destine tout spécialement son nouveau produit à l’iPhone d’Apple puisqu’une fois connecté ensemble, il est possible d’enregistrer des vidéos ProRes en provenance des iPhone 15/16 Pro (Max).

Le SSD portable SSMG-UWC existe en deux capacités : 1 To et 2 To qui sont disponibles dès à présent au Japon moyennant respectivement 27610 yens (environ 167€) et 48950 yens (environ 296€). Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quel prix ce sera dispo en France.