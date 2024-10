Un SSD portable rond pour augmenter la capacité de l'iPhone

La firme DIGIERA vient de présenter un nouveau SSD portable qui offre la particularité d’être rond. Il mesure 5,8 cm de diamètre et 1,18 cm d’épaisseur pour un poids de 46 grammes seulement.

Très compact, il pourra facilement être transporté un peu partout avec soi. A noter qu’il existe en quatre coloris : noir, gris, blanc et rose et il est décliné en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To.

Le SSD de Digiera est animé par un contrôleur Silicon Motionet il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2, ce qui lui permet d’être particulièrement véloce. Il peut en effet atteindre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture.

Le SSD portable peut être utilisé sur PC ou sur consoles mais aussi sur tablettes et smartphones. Il peut d’ailleurs servir à augmenter la capacité de stockage des iPhone 15 Pro / Pro Max et iPhone 16 Pro Pro / Maxqui supportent l’enregistrement de vidéos 4K ProRes.

Pour faciliter son utilisation sur smartphones, et notamment sur les iPhone, l’appareil est équipé d’un système de fixation magnétique qui permet d’aimanter facilement le SSD au dos d’un terminal.

Couvert par une garantie de trois ans, le SSD d coûte 89,99$ en version 512 Go, 149,99$ en version 1 To et 239,99$ en version 2 To.