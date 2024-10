Nintendo Music : app de musique pour les fans de Nintendo

Nintendo vient de sortir une application mobile sur Android et sur iOS qui s’appelle Nintendo Music. L’APP est destinée aux fans de Nintendo qui souhaitent écouter et réécouter les musiques anthologiques des jeux vidéos de la compagnie.

Les musiques sont classées en différentes catégories. On trouve ainsi des musiques des jeux Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby ou encore Animal Crossing. Il est possible de trier et ranger les musiques en fonction des personnages, créer des playlists, etc..

L’idée est plutôt bonne et devrait réjouir les fans de Mario et des jeux Nintendo en général. Sauf que attention : bien que l’application puisse être téléchargée gratuitement sur Google Play et sur l’Apple AppStore il est obligatoire de posséder un abonnement au Nintendo Swich Online (20€/an) pour écouter la moindre musique.