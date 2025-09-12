Si vous aimez les jeux vidéos, et que vous les appréciez d’autant plus quand ils sont gratuits, vous êtes au bon endroit ! En effet, Epic Games a décidé d’offrir cette semaine sur l’Epic Games Store pas moins de trois jeux :

Si vous aimez les jeux vidéos, et que vous les appréciez d’autant plus quand ils sont gratuits, vous êtes au bon endroit ! En effet, Epic Games a décidé d’offrir cette semaine sur l’Epic Games Store pas moins de trois jeux : Ghostrunner 2 (déjà offert en 2024), Monument Valley II (le 1er opus a été offert la semaine passée) et enfin The Battle of Polytopia.

Le sang va couler dans le jeu d’action FPP hardcore très attendu se déroulant un an après les événements de Ghostrunner. Aventurez-vous dans ce monde futuriste cyberpunk post-apocalyptique se déroulant après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour du Dharma, dernier refuge de l’humanité. Jack est de retour pour affronter la terrible secte IA qui s’est réunie à l’extérieur de la Tour du Dharma, et façonner l’avenir de l’humanité.

Découvrez des chemins illusoires et résolvez des puzzles passionnants en apprenant les secrets de la Géométrie sacrée. Suivez l’histoire touchante de Ro et son enfant dans leur épopée. Redécouvrez l’indépendance et explorez de nouveaux mondes en manipulant des structures.

Ce jeu de stratégie primé vous propose de contrôler la carte, de combattre des tribus ennemies, de découvrir de nouvelles terres et de maîtriser de nouvelles technologies. Vous incarnez le chef d’une tribu et tentez de bâtir une civilisation dans une compétition au tour par tour avec les autres tribus.