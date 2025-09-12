Epic Games nous gâte et offre carrément trois jeux cette semaine

Si vous aimez les jeux vidéos, et que vous les appréciez d’autant plus quand ils sont gratuits, vous êtes au bon endroit ! En effet, Epic Games a décidé d’offrir cette semaine sur l’Epic Games Store pas moins de trois jeux :

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Si vous aimez les jeux vidéos, et que vous les appréciez d’autant plus quand ils sont gratuits, vous êtes au bon endroit ! En effet, Epic Games a décidé d’offrir cette semaine sur l’Epic Games Store pas moins de trois jeux : Ghostrunner 2 (déjà offert en 2024), Monument Valley II (le 1er opus a été offert la semaine passée) et enfin The Battle of Polytopia.

Ghostrunner 2

Le sang va couler dans le jeu d’action FPP hardcore très attendu se déroulant un an après les événements de Ghostrunner. Aventurez-vous dans ce monde futuriste cyberpunk post-apocalyptique se déroulant après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour du Dharma, dernier refuge de l’humanité. Jack est de retour pour affronter la terrible secte IA qui s’est réunie à l’extérieur de la Tour du Dharma, et façonner l’avenir de l’humanité.

Monument Valley II

Découvrez des chemins illusoires et résolvez des puzzles passionnants en apprenant les secrets de la Géométrie sacrée. Suivez l’histoire touchante de Ro et son enfant dans leur épopée. Redécouvrez l’indépendance et explorez de nouveaux mondes en manipulant des structures.

The Battle of Polytopia

Ce jeu de stratégie primé vous propose de contrôler la carte, de combattre des tribus ennemies, de découvrir de nouvelles terres et de maîtriser de nouvelles technologies. Vous incarnez le chef d’une tribu et tentez de bâtir une civilisation dans une compétition au tour par tour avec les autres tribus.

Sebastien 20211 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

