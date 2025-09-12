Nintendo donne RDV à 15 heures pour l'anniversaire de Mario

Cet après-midi à 15 heures, Nintendo proposera un nouveau Nintendo Direct. Pour ce nouvel événement très attendu par les fans, la firme devrait principalement mettre l’accent sur Mario.

Cet après-midi à 15 heures, Nintendo proposera un nouveau Nintendo Direct. Pour ce nouvel événement très attendu par les fans, la firme devrait principalement mettre l’accent sur Mario puisque la célèbre mascotte moustachue souffle ses 40 bougies demain.

En effet, le premier jeu vidéo Super Maris Bros est sorti au Japon le 13 septembre 1985 sur la mythique Nintendo NES. Depuis, Mario a vécu d’innombrables aventures sur de nombreuses consoles de la firme. Le succès a toujours été au rendez-vous… et ces dernières années les collectionneurs rétrogaming se sont arrachés les jeux Mario à prix d’or en déboursant des sommes de plus en plus folles. On se rappelle par exemple qu’un exemplaire neuf et scellé de Super Marios Bros (NES) s’est arraché à 660.000 dollars en 2021.

En 2020, à l’occasion des 35 ans de Mario, Nintendo avait sorti le grand jeu en dévoilant la compilation Super Mario 3D All-Stars ainsi que Mario Kart Live: Home Circuit.

Cette année, pour les 40 ans de Mario on peut s’attendre également à quelques annonces dédiées à Mario. D’après les rumeurs, Nintendo pourrait par exemple donner un peu plus d’informations concernant son prochain film d’animation qui mettra en scène le célèbre plombier.

Le nouvel animé sera la suite de Super Marios Bros. le film qui a réalisé un joli carton dans les salles obscures en 2023 (il a rapporté plus d’1,3 milliards de dollars). Shigeru Miyamoto, le patron de Nintendo, a confirmé l’an dernier qu’un Mario 2 était en production et qu’il sorrtirait au cinéma au printemps 2026. Mais nous n’avons pas d’informations concrètes concernant le projet. Toutefois, d’après les rumeurs le deuxième opus pourrait s’appeler Super Mario World. A moins que Nintendo choisisse plutôt de l’appeler Super Mario Galaxy si l’on en croit les leaks sur X.

Toujours d’après les rumeurs, Nintendo pourrait annoncer également un Super Mario Odyssey 2, ce qui ne serait guère étonnant vu le succès phénoménal qu’a remporté le premier épisode.

Il se mumure également d’après MyNintendoNews que Nntendo pourrait dévoiler une nouvelle compilation de jeu Mario sur la Nintendo Switch 2 baptisée New Super Mario Bros. Collection. Celle-ci inclurait par exemple les différentes versions de New Super Mario Bros sorties sur Nintendo DS, Nintendo 3DS et Wii.

A voir donc… Rendez-vous cet après midi à 15 heures pour en avoir le coeur net.

Comme d’habitude, le Nintendo Direct sera diffusé sur la chaîne Youtube de Nintendo :