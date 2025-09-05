Le jeu Monument Valley est offert sur l’Epic Games Store

Du 4 au 11 septembre, Epic Games offre le jeu Monument Valley sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au 11 septembre en vous rendant sur cette page.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
Synopsis :

Embarquez pour une odyssée rédemptrice à travers des environnements invraisemblables et des casse-tête trompeurs. Dans ce jeu de réflexion méditatif et apaisant, manipulez des monuments et formez des chemins évolutifs pour explorer de nouveaux mondes surréalistes et mystérieux.

Trailer du jeu :

