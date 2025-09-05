Le jeu Monument Valley est offert sur l’Epic Games Store

Du 4 au 11 septembre, Epic Games offre le jeu Monument Valley sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au 11 septembre en vous rendant sur cette page.

Synopsis :

Embarquez pour une odyssée rédemptrice à travers des environnements invraisemblables et des casse-tête trompeurs. Dans ce jeu de réflexion méditatif et apaisant, manipulez des monuments et formez des chemins évolutifs pour explorer de nouveaux mondes surréalistes et mystérieux.

Trailer du jeu :