Pour augmenter sa production de mémoire, Micron va acheter une nouvelle usine

Depuis quelques temps, Micron etait en négociation avec le groupe taïwanais PSMC pour l’acquisition de son usine P5 située à Tongluo, dans le centre de Taïwan.

Mémoires
Depuis quelques temps, Micron etait en négociation avec le groupe taïwanais PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation) pour l’acquisition de son usine P5 située à Tongluo, dans le centre de Taïwan.

Les deux entités se sont entendues sur un prix de 1,8 milliard de dollars américains pour cette usine, qui est la fabrique la plus récente de PSMC. Cet achat devrait permettre à Micron de répondre à la demande et d’augmenter sa capacité de production.

Les deux entreprises prévoient la finalisation de la transaction d’ici la fin du deuxième trimestre 2026. Dans un premier temps, Micron produira de la DRAM x2 nm puis passera progressivement vers de la DRAM 1x nm d’ici le second semestre 2027.

Selon TrendForce, la production de cette nouvelle usine devrait représenter jusqu’à 10% de la DRAM produite par Micron en 2027, ce qui est plutôt intéressant, surtout en cette période de pénurie et de hausse de prix constante.

Source TechPowerUp

