Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise sur vos commandes

Le site Rakuten offre ce jour (et uniquement aujourd’hui) deux codes promos pour vous permettre de faire des économies sur vos achats.

Bons Plans
par Sebastien

Le site Rakuten offre ce jour (et uniquement aujourd’hui) deux codes promos pour vous permettre de faire des économies sur vos achats. Si vous aviez prévu d’acheter du matériel, des accessoires, des livres, ou autres… l’offre est plutôt intéressante pour réduire un peu le montant de vos dépenses.

Les codes spromos  RAKUTEN7 et RAKUTEN20 permettent respectivement d’obtenir 7€ ou 20€ de réduction sur l’ensemble du site Rakuten pour toutes commandes dès 59€ ou 159€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.

Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

