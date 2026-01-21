Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise sur vos commandes
Le site Rakuten offre ce jour (et uniquement aujourd’hui) deux codes promos pour vous permettre de faire des économies sur vos achats. Si vous aviez prévu d’acheter du matériel, des accessoires, des livres, ou autres… l’offre est plutôt intéressante pour réduire un peu le montant de vos dépenses.
Les codes spromos RAKUTEN7 et RAKUTEN20 permettent respectivement d’obtenir 7€ ou 20€ de réduction sur l’ensemble du site Rakuten pour toutes commandes dès 59€ ou 159€ d’achats.
- 7€ de remise sur Rakuten dès 59€ d’achats (avec le code RAKUTEN7)
- 20€ de remise sur Rakuten dès 159€ d’achats (avec le code RAKUTEN20)
Attention : les deux codes sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.