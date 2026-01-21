Le site Rakuten offre ce jour (et uniquement aujourd’hui) deux codes promos pour vous permettre de faire des économies sur vos achats.

Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise sur vos commandes

Le site Rakuten offre ce jour (et uniquement aujourd’hui) deux codes promos pour vous permettre de faire des économies sur vos achats. Si vous aviez prévu d’acheter du matériel, des accessoires, des livres, ou autres… l’offre est plutôt intéressante pour réduire un peu le montant de vos dépenses.

Les codes spromos RAKUTEN7 et RAKUTEN20 permettent respectivement d’obtenir 7€ ou 20€ de réduction sur l’ensemble du site Rakuten pour toutes commandes dès 59€ ou 159€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.