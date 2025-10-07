Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à prix réduits

A l’occcasion des Jours Flash Prime, plusieurs appareils connectés de marque Netatmo sont en promotion sir Amazon.fr. Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des promos en cours.

Bons Plans
par Sebastien
0

A l’occcasion des Jours Flash Prime, plusieurs appareils connectés de marque Netatmo sont en promotion sir Amazon.fr. Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des promos en cours :

Thermostat Netatmo

Le thermostat connecté Netatmo est un produit intelligent. Il permet de régler le chauffage et la température de son habitation lorsque l’on est chez soi ou lorsque l’on est absent. Il permet de créer plusieurs planning de chauffe en fonction de saisons . Il est également pilotable à distance grâce à l’application mobile disponible sur smartphones et tablettes.

– le thermostat Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
– la tête thermostatique Netatmo à 55,99€ sur Amazon.fr

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

La firme Netatmo propose à son catalogue plusieurs caméras de surveillance utilisables soit en intérieur, soit en extérieur. Des accessoires de sécurité sont également disponibles comme un déteceur d’ouverture intelligent ou une sirèe intérieure.

– la caméra intérieure Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
– la caméra extérieure Netatmo à 179,99€ sur Amazon.fr
– la caméra extérieure Netatmo avec sirène à 189,99€ sur Amazon.fr
– les détecteurs d’ouverture Netatmo à 49,90€ sur Amazon.fr
– la sirène intérieure Netatmo à 44,20€ sur Amazon.fr

Station météo Netatmo et accessoires

La station météo de Netatmo ainsi que plusieurs accessoires complémentaires sont à prix cassés durant les Jours Flash Prime d’Amazon.

– la station météo Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
– le module additionnel intérieur à 51,99€ sur Amazon.fr
– le pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
– l’anémomètre Netatmo à 59,99€ sur Amazon.fr
– le détecteur de fumée Netatmo à 67,35€ sur Amazon.fr

 

Voir toutes les offres du Prime Day sur Bhmag

Sebastien 20264 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

Firefox 143.0.4 pour Mac

Firefox 143.0.4 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à…

Sebastien

Prime Day : plusieurs appareils Apple à prix cassés (Apple iPad,…

Prime Day : l’iPhone 16e est dispo à partir de 592€ sur…

Pour le Prime Day : tous les NAS UGREEN sont en promotion !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

Firefox 143.0.4 pour Mac

Firefox 143.0.4 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à…

Sebastien

Prime Day : plusieurs appareils Apple à prix cassés (Apple iPad,…

Prime Day : l’iPhone 16e est dispo à partir de 592€ sur…

Pour le Prime Day : tous les NAS UGREEN sont en promotion !