Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à prix réduits

A l’occcasion des Jours Flash Prime, plusieurs appareils connectés de marque Netatmo sont en promotion sir Amazon.fr. Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des promos en cours :

Thermostat Netatmo

Le thermostat connecté Netatmo est un produit intelligent. Il permet de régler le chauffage et la température de son habitation lorsque l’on est chez soi ou lorsque l’on est absent. Il permet de créer plusieurs planning de chauffe en fonction de saisons . Il est également pilotable à distance grâce à l’application mobile disponible sur smartphones et tablettes.

– le thermostat Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr

– la tête thermostatique Netatmo à 55,99€ sur Amazon.fr

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

La firme Netatmo propose à son catalogue plusieurs caméras de surveillance utilisables soit en intérieur, soit en extérieur. Des accessoires de sécurité sont également disponibles comme un déteceur d’ouverture intelligent ou une sirèe intérieure.

– la caméra intérieure Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo à 179,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo avec sirène à 189,99€ sur Amazon.fr

– les détecteurs d’ouverture Netatmo à 49,90€ sur Amazon.fr

– la sirène intérieure Netatmo à 44,20€ sur Amazon.fr

Station météo Netatmo et accessoires

La station météo de Netatmo ainsi que plusieurs accessoires complémentaires sont à prix cassés durant les Jours Flash Prime d’Amazon.

– la station météo Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 51,99€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 59,99€ sur Amazon.fr

– le détecteur de fumée Netatmo à 67,35€ sur Amazon.fr

