Prime Day : des appareils Apple à prix cassés (iPad, iPhone)

Prime Day : plusieurs appareils Apple à prix cassés (Apple iPad, iPhone et Mac Mini)

A l’occasion du Prime Day, plusieurs appareils Apple sont bradés  sur Amazon.fr. Une tablette Apple iPad 16, un iPhone 16e et un Mac Mini sont  par exemple affiché à prix réduits.

Apple iPad 11 128 Go (argent, bleu, jaune ou rose)

La tablette Apple iPad 11 dotée de 128 Go de stockage est dispo à seulement 359€ sur Amazon.fr. Pour informatio, l’iPad de 11ème génération est équipé d’une puce A16 et d’un écran Liquid Retina de 11 pouces. Plusieurs coloris sont disponibles à ce tarif  : argent, bleu, jaune et rose.

Apple iPhone 16e

Le smartphone d’Apple s’affiche à seulement 592€ sur Amazon.fr durant le Prime Day en version 128 Go. A noter que deux coloris sont disponibles à ce prix (blanc ou noir) et les capacités supérieures ont également droit à un tarif remisé : 722€ (256 Go) et 972€ (512 Go).

Pour information, l’iPhone 16e est une version « low cost » de l’iPhone 16. Ce modèle estampillé « e » se veut plus abordable que ses homologues. Il est équipé d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. L’appareil dispose de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Apple Mac Mini

Le Mac Mini M4 est dispo à 585€ sur Amazon.fr. La machine est équipé d’un processeur M4, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

