Prime Day : disque dur Seagate IronWolf 8 To coûte 189,99€

Si vous avez besoin de « nourrir » votre NAS, voilà un disque dur connu et réputé qui vaut le coup de s’y attarder. En effet, à l’occasion du Prime Day d’Amazon, la version 8 To du Seagate IronWolf s’affiche à seulement 189,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon tarif pour un disque dur de cette série et de cette capacité.

Rappelons que les disques durs Seagate IronWolf sont des modèles optimisés pour être utilisés dans un NAS. Ils offrent l’avantage d’être à la fois performants et endurants. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester plusieurs IronWolf sur Bhmag et ils ne nous ont jamais déçus.

Pour rappel, le Seagate IronWolf de 8 To embarque 256 Mo de mémoire cache et il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Le disque exploite la technologie d’écriture CMR et il est fourni avec trois ans d’accès à un service de récupération de données.

