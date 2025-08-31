Bon Plan : profitez de 5€ ou 30€ de réduction sur Rakuten ce dimanche

Durant toute la journée de ce dimanche, le site Rakuten fait le plein de promos. L’enseigne propose plusieurs codes promotionnels afin de simplifier vos achats. 

Bons Plans
par Sebastien
0

Le premier code promo, RAKUTEN5, donne droit à 5€ de réduction dès 39€ d’achats tandis que le second code promo, RAKUTEN30, permet d’obtenir 30€ de remise pour toute commande d’au moins 299€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce dimanche 31 août 2025 jusqu’à minuit.

