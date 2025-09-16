Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de bonnes affaires ! Jusqu’au dimanche 21 septembre à minuit, le site Aliexpress lance ses promos d’automne.

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !

Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de bonnes affaires ! Jusqu’au dimanche 21 septembre à minuit, le site Aliexpress lance ses promos d’automne.

Durant cet événement, vous allez pouvoir retrouver sur Aliexpress de nombreux produits à prix mini. Ces promotions sont même cumulables avec toute une série de codes promos qui permettent de réduire encore un peu plus la note.

L’enseigne propose une dizaine de codes qui donnent droit à des réductions allant de 2 à 75€de remise en fonction du montant de vos achats.

Voilà la liste des codes disponibles :