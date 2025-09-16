Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !
Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de bonnes affaires ! Jusqu’au dimanche 21 septembre à minuit, le site Aliexpress lance ses promos d’automne.
Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de bonnes affaires ! Jusqu’au dimanche 21 septembre à minuit, le site Aliexpress lance ses promos d’automne.
Durant cet événement, vous allez pouvoir retrouver sur Aliexpress de nombreux produits à prix mini. Ces promotions sont même cumulables avec toute une série de codes promos qui permettent de réduire encore un peu plus la note.
L’enseigne propose une dizaine de codes qui donnent droit à des réductions allant de 2 à 75€de remise en fonction du montant de vos achats.
Voilà la liste des codes disponibles :
- 2€ de remise dès 15€ d’achats avec le code FRFS02
- 4€ de remise dès 29€ d’achats avec le code FRFS04
- 6€ de remise dès 49€ d’achats avec le code FRFS06
- 13€ de remise dès 109€ d’achats avec le code FRFS13
- 20€ de remise dès 159€ d’achats avec le code FRFS20
- 30€ de remise dès 249€ d’achats avec le code FRFS30
- 45€ de remise dès 369€ d’achats avec le code FRFS45
- 55€ de remise dès 469€ d’achats avec le code FRFS55
- 65€ de remise dès 569€ d’achats avec le code FRFS65
- 75€ de remise dès 659€ d’achats avec le code FRFS75