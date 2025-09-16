Un SSD M.2. lowcost (PCIe 3.0, 256 Go) signé Greenliant

Le fabricant Greenliant (inconnu dans nos contrées) vient d’annoncer un nouveau M.2. NVMe d’entrée de gamme : le PrimeDrive SX Series.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le fabricant Greenliant (inconnu dans nos contrées) vient d’annoncer un nouveau M.2. NVMe d’entrée de gamme : le PrimeDrive SX Series. C’est un SSD lowcost au format 2280 qui semble tout droit sorti du passé tellement ses caractéristiques ne sont guère folichonnes.

Pourtant le contructeur y croit dur comme fer et indique qu’il est particulièrement adapté « pour pour les systèmes embarqués et de bord qui nécessitent un stockage fiable et peu encombrant ».

Le SSD se contente d’une interface PCI Express 3.0 4x et d’une mémoire NAND Flash 3D TLC. Ses débits atteignent au mieux 3.000 Mo/s en lcture et 1.600 Mo/s en écriture. On est loin de performances que peuvent offrir les SSD PCIe 4.0 et 5.0 dont on parle régulièrement sur Bhmag.

A noter que le PrimeDrive SX Series est proposé en une seule et unique capacité de stockage : 256 Go. Ce modèle porte le référence GLS88AT256G3.  il est annoncé avec un MTFB de 1,5 millions d’heures.

Pour l’instant, son prix de vente n’est pas connu, mais le constructeur promet qu’il sera particulièrement abordable.

Source CDRLabs
Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

