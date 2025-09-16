L’éditeur FinalWire propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour significative de son programme phare : AIDA64. La version 8.00 apporte de nombreux changements.

FinalWire dévoile la version 8.00 de son logiciel AIDA64

L’éditeur FinalWire propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour significative de son programme phare : AIDA64. Pour rappel, AIDA64 est un programme d’informations qui existe depuis trente ans. Il permet d’obtenir en quelques clics de nombreux détails techniques sur la machine sur laquelle il est installé. La version 8.00 d’AIDA64 apporte de nombreux changements et une meilleure prise en charge de plusieurs composants.

Voilà la liste des changements annoncés par l’éditeur :

Binaires 64 bits natifs, nouveau compilateur, démarrage et fonctionnement plus rapides : AIDA64 exploite désormais pleinement la puissance des processeurs 64 bits modernes, ce qui permet une expérience plus rapide et plus réactive.

Prise en charge d’OpenCL pour les GPU NVIDIA GeForce RTX série 5000 : la nouvelle version débloque les benchmarks GPGPU et les tests de stress GPU pour les derniers GPU NVIDIA, permettant ainsi aux utilisateurs de mesurer précisément les performances de leur matériel. Cela n’était pas possible avec les précédentes versions 32 bits d’AIDA64.

Mise à l’échelle DPI dynamique (prise en compte de la résolution par moniteur) : les utilisateurs disposant de plusieurs moniteurs et de paramètres DPI mixtes trouveront AIDA64 beaucoup plus convivial. Les fenêtres AIDA64 s’adaptent désormais automatiquement et en douceur à leurs déplacements entre les écrans.

Gestion améliorée de plusieurs moniteurs : AIDA64 v8.00 offre une expérience fixe et améliorée pour les configurations multi-moniteurs, en particulier lorsque différents paramètres DPI sont utilisés.

Gestion des chaînes Unicode, localisation améliorée, problèmes de page de codes Windows résolus : avec la prise en charge complète d’Unicode, le basculement entre les langues de l’interface utilisateur est désormais transparent et le logiciel ne dépend plus de paramètres d’encodage de caractères Windows potentiellement incorrects.

Prise en charge de Windows PE v3.0+ : AIDA64 peut désormais être utilisé sur les systèmes Windows bootables modernes (live CD) comme Windows PE v3.0, qui étaient auparavant incompatibles avec la version 32 bits du logiciel.

Format de fichier SPZIP pour des mises en page SensorPanel plus compactes : Le nouveau format de fichier SPZIP utilise la compression ZIP, ce qui permet d’obtenir des mises en page SensorPanel généralement deux fois plus petites que les fichiers .sensorpanel classiques. Cela facilite également l’extraction et la modification des composants individuels de la mise en page.

A noter que l’utilisation d’un nouveau compilateur et l’usage de binaires 64-bit natitfs entraînent un important changement. Désormais AIDA64 8.00 ne prendra plus en charge les versions 32-bit de Windows ni Windows XP x64. Un

Vous pouvez télécharger AIDA64 8.00.8000 sur cette page de notre section Téléchargement ou directement sur le site de l’éditeur. A noter que vous trouverez sur cette page un tableau comparatif des différentes versions d’AIDA64.