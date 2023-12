AIDA64 7.00 est disponible en téléchargement

L’éditeur FinalWire à qui l’on doit le programme d’informations AIDA64 vient de présenter la version 7.00 de son célèbre logiciel. Pour l’occasion, l’interface utilisateur a été complètement repensée et inclut désormais une barre d’outils configurable. Ces changements ne sont pas uniquement esthétiques puisque ça permet également d’offrir plus de clarté et simplicité. Il est donc maintenant plus facile d’utiliser le logiciel et de personnaliser et organiser les informations.

D’autres changements sont également au programme d’AIDA64 7.00. En effet, les benchmarks AVX-512 pour AMD Threadripper série 7000 ont été améliorés. Les panneaux AIDA64 CPUID, Cache & Memory Benchmark, GPGPU Benchmark et tous les tests de cache, de mémoire et de processeur sont désormais entièrement optimisés pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper série 7000 basés sur AMD Zen 4, et utilisant AVX-512, AVX2, FMA3, AES- Instructions NI et SHA.

Les benchmarks AVX2 ont aussi été optimisés pour le SoC Intel Meteor Lake. Désormais, le logiciel fournit des Informations détaillées concernant le contrôleur mémoire intégré dans les processeurs Intel « Meteor Lake ». A noter que les tests de référence AIDA64 et le test de stabilité du système utilisent désormais les instructions AVX-512, AVX2, AVX, Fused Multiply-Add (FMA) et l’accélération matérielle AES-NI des processeurs Intel compatibles. Une amélioration du support des SoC Intel « Arrow Lake » et « Lunar Lake » est également au menu. Et un support préliminaire des processeurs Intel « Clearwater Forest » et « Panther Lake » a été ajouté.

FinalWire indique enfin que les dernières technologies matérielles sont maintenant prises en charge par AIDA64 7.0. Cela concerne les benchmarks OpenCL GPGPU multithread, les processeurs graphiques, l’affichage des détails OpenGL et GPGPU, le monitoring de la température et du refroidissement des derniers GPU comme par exemple les puces AMD Radeon RX 6750 GRE 12 Go, les pucs NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, RTX 4500 Génération Ada. Sans oublier le support de l’ACPI 6.5.

Voilà la liste des changements annoncés par l’éditeur :

Interface utilisateur remaniée avec barre d’outils configurable

Benchmarks accélérés AVX-512 pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper série 7000

Benchmarks optimisés AVX2 pour le SoC Intel Meteor Lake

Prise en charge améliorée des cartes mères à socket AMD TR5

Informations sur le chipset pour AMD TRX50 et WRX90

Prise en charge améliorée des SoC Intel Arrow Lake et Lunar Lake

Prise en charge de la mise à jour Microsoft Windows 11 2023

Prise en charge préliminaire des processeurs Intel Clearwater Forest et Panther Lake

Prise en charge de l’ACPI 6.5

Détails du GPU pour AMD Radeon RX 6750 GRE 12 Go

Détails du GPU pour nVIDIA GeForce RTX 4080 Super

Vous pouvez télécharger AIDA64 7.00.6700 sur cette page de notre section Téléchargement ou directement sur le site de l’éditeur.

A noter que vous trouverez sur cette page un tableau comparatif des différentes versions d’AIDA64.