Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et Windows 11 Pro à 12,25€ !

Le mois de novembre est devenu celui des promotions. Le « Single’s Day » (11.11) donne le coup d’envoi, suivi par le « Black Friday » ; durant quelques semaines, les prix chutent sur presque tout.

Le mois de novembre est devenu celui des promotions. Le « Single’s Day » (11.11) donne le coup d’envoi, suivi par le « Black Friday » ; durant quelques semaines, les prix chutent sur presque tout. Dès aujourd’hui, deux offres méritent particulièrement votre attention : MS Office 2024 Professional à 22,11€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Ces produits, proposés dans le cadre de la vente spéciale « Single’s Day » de Godeal24, font l’objet d’un paiement unique, sans aucun abonnement requis.

Optez pour MS Office 2024 Professional. Pour 22,11€, vous bénéficiez de la toute dernière suite logicielle autonome : Word pour les documents, Excel pour les feuilles de calcul et les budgets, PowerPoint pour les présentations, Outlook pour la gestion des e-mails et du calendrier, ainsi que Publisher et Access dans cette édition « Professionnel ». Plus rapide et mieux optimisée que les versions précédentes, elle gère les fichiers volumineux sans les ralentissements fréquents auparavant. Elle fonctionne intégralement en local sur votre ordinateur ; aucun compte cloud n’est donc requis pour ouvrir vos fichiers. Un paiement unique, aucun renouvellement, aucune contrainte à prévoir pour l’année suivante. Si vous utilisez un ordinateur pour votre travail, vos études ou la gestion d’une petite entreprise, c’est l’outil indispensable pour accomplir vos tâches au quotidien.

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Windows 11 Pro constitue le second volet et, au prix de 12,25€, il s’avère être le plus abordable des deux. Il dote un PC existant d’une base moderne : Copilot dans la barre des tâches pour une assistance par IA immédiate, une recherche assistée par IA capable de localiser des fichiers en quelques secondes, la fonctionnalité « Snap Layouts » pour organiser vos fenêtres de travail, ainsi qu’une protection intégrée qui opère discrètement en arrière-plan. Sur une machine qui semblait poussive depuis quelque temps, la différence est perceptible dès la première heure d’utilisation.

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Si votre ordinateur utilise encore des logiciels obsolètes, ou si vous payez chaque mois pour des outils que vous pourriez tout simplement posséder, voici la solution idéale pour remédier à ces deux problèmes. Rendez-vous sur Godeal24, procurez-vous Office 2024 Professional pour 22,11€ et Windows 11 Pro pour 12,25€ ; profitez-en tant que les prix sont au plus bas.

Pour information, Godeal24 offre une assistance technique professionnelle disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation des produits en toute sérénité !

Vous pouvez contacter Godeal24 pr mail à cette adresse : service@godeal24.com

Pour télécharger les dernières images ISO de Windows 11 et Microsoft Office, je vous renvoie vers cet article publié il y a quelques jours sur Bhmag.