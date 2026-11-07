Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et Windows 11 Pro à 12,25€ !
Le mois de novembre est devenu celui des promotions. Le « Single’s Day » (11.11) donne le coup d’envoi, suivi par le « Black Friday » ; durant quelques semaines, les prix chutent sur presque tout.
Le mois de novembre est devenu celui des promotions. Le « Single’s Day » (11.11) donne le coup d’envoi, suivi par le « Black Friday » ; durant quelques semaines, les prix chutent sur presque tout. Dès aujourd’hui, deux offres méritent particulièrement votre attention : MS Office 2024 Professional à 22,11€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Ces produits, proposés dans le cadre de la vente spéciale « Single’s Day » de Godeal24, font l’objet d’un paiement unique, sans aucun abonnement requis.
Optez pour MS Office 2024 Professional. Pour 22,11€, vous bénéficiez de la toute dernière suite logicielle autonome : Word pour les documents, Excel pour les feuilles de calcul et les budgets, PowerPoint pour les présentations, Outlook pour la gestion des e-mails et du calendrier, ainsi que Publisher et Access dans cette édition « Professionnel ». Plus rapide et mieux optimisée que les versions précédentes, elle gère les fichiers volumineux sans les ralentissements fréquents auparavant. Elle fonctionne intégralement en local sur votre ordinateur ; aucun compte cloud n’est donc requis pour ouvrir vos fichiers. Un paiement unique, aucun renouvellement, aucune contrainte à prévoir pour l’année suivante. Si vous utilisez un ordinateur pour votre travail, vos études ou la gestion d’une petite entreprise, c’est l’outil indispensable pour accomplir vos tâches au quotidien.
Procurez-vous les suites Office à prix rikiki
- MS Office 2024 Professional Plus – 1 PC à 22,11€
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 26,11€
- Compte MS Office 365 pour MAC à 35,99€
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 PC à 65,11€ (soit 20,37€/PC)
- MS Office 2024 Professional Plus – 5 PC à 95,11€ (soit 19,02€/PC)
- MS Office 365 Personal pendant une année à 78,99€ (au lieu de 99€)
- MS Office 365 Family pendant une année à 98,99€ (au lieu de 129€)
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 98€
Windows 11 Pro constitue le second volet et, au prix de 12,25€, il s’avère être le plus abordable des deux. Il dote un PC existant d’une base moderne : Copilot dans la barre des tâches pour une assistance par IA immédiate, une recherche assistée par IA capable de localiser des fichiers en quelques secondes, la fonctionnalité « Snap Layouts » pour organiser vos fenêtres de travail, ainsi qu’une protection intégrée qui opère discrètement en arrière-plan. Sur une machine qui semblait poussive depuis quelque temps, la différence est perceptible dès la première heure d’utilisation.
Une bonne occazion d’obtenir Windows 11 à petit prix
- Windows 11 Professionnel à 12,25€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,25€ (soit 12,12€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 5 clés à 53,25€ (soit 10,65€/clé)
- Windows 11 Home – 1 clé à 12,15€
- Windows 10 Professionnel à 8,25€
- Windows 10 Professionnel – 2 clés à 14,25€ (soit 7,12€/clé)
- Windows 10 Home à 8,15€
- Windows 10 Home – 2 clés à 14,45€ (soit 7,12€ par clé)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC à 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 IoT LTSC – 1 PC à 12.25€
- Windows Server 2025 Standard à 30,99€
- Windows Server 2025 Standard à 31,99€
Des packs économiques avec 62% de réduction grâce au code promo GG62
- Pack Windows 11 Pro + Office 2024 Pro à 32,95€
- Pack Windows 11 Home + Office 2024 Pro à 32,85€
- Pack Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 36,19€
- Pack Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus à 36,09€
Travaillez plus intelligemment grâce à davantage d’outils PC
- Ashampoo PDF Pro 5 à 29,99€
- EaseUS Data Recovery Wizard – licence à vie à 79,98€
- EaseUS PDF Editor – licence à vie à 39,98€
- EaseUS Video Downloader- licence à vie à 30€
Si votre ordinateur utilise encore des logiciels obsolètes, ou si vous payez chaque mois pour des outils que vous pourriez tout simplement posséder, voici la solution idéale pour remédier à ces deux problèmes. Rendez-vous sur Godeal24, procurez-vous Office 2024 Professional pour 22,11€ et Windows 11 Pro pour 12,25€ ; profitez-en tant que les prix sont au plus bas.
Pour information, Godeal24 offre une assistance technique professionnelle disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation des produits en toute sérénité !
Vous pouvez contacter Godeal24 pr mail à cette adresse : service@godeal24.com
Pour télécharger les dernières images ISO de Windows 11 et Microsoft Office, je vous renvoie vers cet article publié il y a quelques jours sur Bhmag.
Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11 et MS Office 2024 ?