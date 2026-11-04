Une poignée de correctifs pour Firefox 159.0.1

Une semaine après la sortie de Firefox 159, la fondation Mozilla vient de mettre en ligne la version 159.0.1 du navigateur Firefox. La mise à jour est une version purement corrective. En effet, plusieurs points ont été corrigés par Mozilla.

Une semaine après la sortie de Firefox 159, la fondation Mozilla vient de mettre en ligne la version 159.0.1 du navigateur Firefox. La mise à jour est une version purement corrective. En effet, plusieurs points ont été corrigés par Mozilla.

Quels correctifs pour Firefox 159.0.1 ?

Correction d’un problème où le point indiquant qu’un onglet nécessite une attention particulière était difficile à distinguer avec certains thèmes, en fonction de la couleur d’accentuation du système. (bug 2086347)

Correction d’un problème où une fenêtre d’invite de commande apparaissait brièvement sous Windows lors du redémarrage de Firefox pour appliquer une mise à jour. (bug 2081809)

Correction d’un problème empêchant la connexion par clé d’accès (passkey) sur des sites web qui partagent ces clés entre des sites associés, comme Facebook et Instagram. (bug 2085450)

Correction de plantages sous Windows pouvant survenir en présence de certains logiciels antivirus ou autres outils de sécurité ; dans certains cas, cela entraînait également la désactivation de WebGL. (bug 2083648)

Correction d’un problème sous Linux où les couleurs rouge et bleue apparaissaient inversées sur certains sites web utilisant WebGL, notamment au niveau des effets d’arrière-plan lors d’appels vidéo. (bug 2087301)

Mise à jour des données de fuseau horaire pour prendre en compte la décision de Cuba de ne pas mettre fin à l’heure d’été le 1er novembre 2026. (bug 2086609)

Correction d’un problème d’affichage dans certains textes des paramètres (comme les avertissements de sécurité), où les mots étaient coupés de manière inopinée. (bug 2086282)

Correctif de sécurité.

Où télécharger Firefox 159.0.1 ?



Firefox 159.0.1 est disponible en téléchargement soit sur le site officiel soit depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».