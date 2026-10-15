Mozilla lance Firefox 158.0

Après Firefox 157 qui instaure l’arrivée d’une nouvelle interface Nova, Mozilla lève le voile sur Firefox 158. Cette fois la mise à jour est un peu plus légère.

Après Firefox 157 qui instaure l’arrivée d’une nouvelle interface graphique baptisée « Nova », la fondation Mozilla lève maintenant le voile sur Firefox 158. Cette fois la mise à jour est un peu plus légère. Et pour cause elle ne contient que cinq nouveautés et une poignée de correctifs comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Quoi de neuf avec Firefox 158.0 ?

Des nouveautés :

Vous pouvez désormais remplir des formulaires plus rapidement grâce à la fenêtre intelligente (« Smart Window »). Lorsque vous cliquez dans un champ de formulaire ou sélectionnez « Remplir à partir de sources », la fenêtre intelligente vous suggère des données à utiliser, en se basant sur vos onglets ouverts pertinents et sur les informations de remplissage automatique enregistrées.

Désormais, lorsque vous enregistrez une page au format PDF ou que vous imprimez une page sous Linux et macOS, Firefox génère des fichiers PDF plus accessibles. Cette amélioration permet également de corriger divers problèmes d’affichage des PDF, comme l’absence de certains symboles mathématiques.

Firefox prend désormais en charge le format d’image JPEG XL, qui offre généralement une meilleure compression que les formats WebP, JPEG, PNG et GIF.

La page « Nouvel onglet » conserve désormais une bibliothèque d’arrière-plans personnalisés dans la section « Vos images », au lieu de ne garder que le plus récent.

La fonctionnalité de traduction de Firefox prend désormais en charge les langues suivantes : albanais, biélorusse et philippin.

Des correctifs :

Correction d’un problème où les icônes de sites web (favicons) dans les résultats de la barre d’adresse se confondaient avec la couleur de surbrillance lors de la sélection d’un résultat au clavier, avec le thème par défaut d’Ubuntu.

Correction d’un plantage pouvant survenir lors du chargement des icônes de sites web (favicons) par Firefox.

Correction d’un problème sous Windows et Linux où la première lettre du nom de chaque moteur de recherche était soulignée dans le menu du bouton de recherche unifiée (situé dans la barre d’adresse), ce qui pouvait entraîner des conflits entre les raccourcis clavier.

Correction d’un problème de lisibilité des menus — tels que « Lister tous les onglets », « Paramètres » et « Recherche unifiée » — lors de l’utilisation d’un thème Windows à contraste élevé. Les couleurs d’arrière-plan et de texte des menus respectent désormais les paramètres définis pour un thème à contraste personnalisé dans les réglages de Windows.

Divers correctifs de sécurité.

Une modification :

Firefox n’arrondit plus les positions de défilement aux pixels entiers de l’écran. Le défilement est désormais plus fluide et plus précis, en particulier sur les écrans haute résolution ou lors d’un zoom sur la page.

Où télécharger Firefox 158.0 ?



La version 158.0 de Firefox est disponible en téléchargement soit sur le site officiel soit depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».