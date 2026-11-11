Bon Plan : plusieurs SSD NETAC à prix cassés durant le Singles Day

A l’occasion du Singles Day, plusieurs SSD de marque NETAC sont en promotion sur Aliexpress. Gette marque de SSD propose des solutions de stockage d’entrée de gamme plutôt abordables.

A l’occasion du Singles Day, plusieurs SSD de marque NETAC sont en promotion sur Aliexpress. Cette marque de SSD propose des solutions de stockage d’entrée de gamme plutôt abordables. Aujourd’hui à l’occasion du 11/11 les offres sont particulièrement intéressants car elles sont cumulables avec les codes promos d’Aliexpress que l’on a répertorié dans ce bon plan.

NETAC NV3000

Le NV3000 est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. LE NV3000 n’est pas une bête de course. Ses débits atteignent au mieux 3.500 Mo/s en lecture et 3.200 Mo/s en écriture, mais vu les prix pratiqués sur ce modèle ça reste tout de même une très bonne affaire surtout en cette période de crise où le moindre SSD de 1 To vaut généralement près d’une double. Franchement pour ceux qui veulent mettre à jour leur PC en remplaçant le disque dur (ou le SSD SATA) par un SSD M.2. NVMe c’est une très bonne opportunité.

A noter que des frais d’import de 6€ s’appliquent.

NETAC NV7000

De son côté, le NV7000 est un SSD M.2. NVMe est un peu plus véloce. Il dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et et il offre des taux de transferts pouavant atteindre 7.400 Mo/s en lecture et 6.850 Mo/s en écriture. Ce modèle compatible PC et PS5 permet de redonner un coup de jeune à n’importe quel PC.

NETAC NV7000 1 To à à 126,69€ avec le code 11FR13 ou FRD1113

A noter que des frais d’import de 6€ s’appliquent.

SSD portable NETAC ZX20

Le SSD portable de NETAC ZX20 bénéficie d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2. Plutôt rapide, il offre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture comme en écriture. C’est appareil plutôt pratique puisqu’il est compact, on peut donc le transporter facilement avec soi. Et en plus il est connectable sur de nombreux appareils USB : PC, MAC, smartphones, tablettes, console, etc..

Là encore des frais d’import de 6€ s’appliquent.

A noter que d’autres références de SSD sont également disponibles sur la boutique en ligne Aliexpress du fabricant.