Noël approche à grands pas et il y a fort à parier que le Père Noël soit amené à déposer une Nintendo Switch 2 sous le sapin de nombreux joueurs . Seul souci : la machine est assez chère.

Profitez-en ! la Nintendo Switch 2 ne coûte que 334€ aujourd’hui sur Aliexpress

Noël approche à grands pas et il y a fort à parier que le Père Noël soit amené à déposer une Nintendo Switch 2 sous le sapin de nombreux joueurs . Seul souci : la machine est assez chère.

La dernière console de Nintendo vaut actuellement 449€ sur Amazon.fr. Mais la bonne nouvelle c’est que pendant une courte période il est possible de l’acquérir pour nettement moins cher sur Aliexpress.

En effet durant le Singles Day, l’enseigne multiplie les promotions et les codes promos afin de faciliter les achats de Noël (comme on l’a vu dans ce bon plan).

Ainsi, grâce au code promo 11FR60 ou FRD1160 qui permet de profiter de 60 de réduction sur les commandes d’au moins 349€ d’achats, il est possible de revoir à la baisse le prix de la console qui passe ainsi de 427,86€ à seulement 367,86€.

Mais en plus de ça, si vous payez à l’aide de Paypal vous obtiendrez 33€ de réduction supplémentaire au moment de payer soit un prix final de 334,86€

Nintendo Switch 2 à 334,86€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR60 ou FRD1160 + 33€ remise via le règlement par Paypal (au lieu de 427,86€).

La livraison est gratuite. Le colis est expédié depuis la France donc aucun frais supplémentaire n’est à prévoir.

Après application du code promo + paiement via Paypal :

A noter que la Nintendo Switch 2 est un modèle européen qui est expédié depuis un entrepôt situé en France. La livraison est gratuite. Il n’y a pas de taxes ni de frais cachés.