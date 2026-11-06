Profitez-en ! la Nintendo Switch 2 ne coûte que 334€ aujourd’hui sur Aliexpress

Noël approche à grands pas et il y a fort à parier que le Père Noël soit amené à déposer une Nintendo Switch 2 sous le sapin de nombreux joueurs . Seul souci : la machine est assez chère.

Bons Plans
par Sebastien 0

Noël approche à grands pas et il y a fort à parier que le Père Noël soit amené à déposer une Nintendo Switch 2 sous le sapin de nombreux joueurs . Seul souci : la machine est assez chère.

La dernière console de Nintendo vaut actuellement 449€ sur Amazon.fr. Mais la bonne nouvelle c’est que  pendant une courte période il est possible de l’acquérir pour nettement moins cher sur Aliexpress.

En effet durant le Singles Day, l’enseigne multiplie les promotions et les codes promos afin de faciliter les achats de Noël (comme on l’a vu dans ce bon plan).

Ainsi, grâce au code promo 11FR60 ou FRD1160 qui permet de profiter de 60 de réduction  sur les commandes d’au moins 349€ d’achats, il est possible de revoir à la baisse le prix de la console qui passe ainsi de 427,86€ à seulement 367,86€.

Mais en plus de ça, si vous payez à l’aide de Paypal vous obtiendrez 33€ de réduction supplémentaire au moment de payer soit un prix final de 334,86€

Nintendo Switch 2 à 334,86€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR60 ou FRD1160 + 33€ remise via le règlement par Paypal (au lieu de 427,86€). 

La livraison est gratuite. Le colis est expédié depuis la France donc aucun frais supplémentaire n’est à prévoir.

 

 

Après application du code promo + paiement via Paypal :

A noter que la Nintendo Switch 2 est un modèle européen qui est expédié depuis un entrepôt situé en France. La livraison est gratuite. Il n’y a pas de taxes ni de frais cachés. 

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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