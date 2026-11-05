Bons Plans : Aliexpress dévoile ses codes promos pour le Singles Day

Fidèle à son habitude, le site Aliexpress renouvèle ses promotions et codes promos à l’occasion du Singles Day. Comme le veut la tradition, l’enseigne chinoise propose une pléiade de remises sur de nombreux produits,

Fidèle à son habitude, le site Aliexpress renouvèle ses promotions et codes promos à l’occasion du Singles Day. Comme le veut la tradition, l’enseigne chinoise propose une pléiade de remises sur de nombreux produits, et les tarifs peuvent même être revus à la baisse grâce à une série de coupons de réduction.

Voilà les codes dispo actuellement sur Aliexpress :

3€ dès 18€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR03 ou FRD1103

ou 8€ dès 45€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR08 ou FRD1108

ou 13€ dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR13 ou FRD1113

ou 24€ dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR24 ou FRD1124

ou 40€ dès 229€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR40 ou FRD1140

ou 60€ dès 349€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR60 ou FRD1160

ou 80€ dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR80 ou FRD1180

A noter qu’il est possible de bénéficier d’une remise supplémentaire en réglant ses achats avec Paypal. En effet, Aliexpress offre 20€ de remise dès 199€ d’achats et même 33€ de remise dès 299€ d’achats si vous payez avec Paypal. Et la bonne nouvelle c’est que cette offre est cumulable avec les codes promos mentionnés ci-dessus. Cela permet donc d’obtenir d’excellents tarifs si vous aviez l’intention de réaliser un ou plusieurs « gros » achats.