Bons Plans : Aliexpress dévoile ses codes promos pour le Singles Day

Fidèle à son habitude, le site Aliexpress renouvèle ses promotions et codes promos à l’occasion du Singles Day. Comme le veut la tradition, l’enseigne chinoise propose une pléiade de remises sur de nombreux produits,

Bons Plans
par Sebastien 0

Fidèle à son habitude, le site Aliexpress renouvèle ses promotions et codes promos à l’occasion du Singles Day. Comme le veut la tradition, l’enseigne chinoise propose une pléiade de remises sur de nombreux produits, et les tarifs peuvent même être revus à la baisse grâce à une série de coupons de réduction.

Voilà les codes dispo actuellement sur Aliexpress :

  • 3€ dès 18€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR03 ou FRD1103
  • 8€ dès 45€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR08 ou FRD1108
  • 13€ dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR13 ou FRD1113
  • 24€ dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR24 ou FRD1124
  • 40€ dès 229€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR40 ou FRD1140
  • 60€ dès 349€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR60 ou FRD1160
  • 80€ dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec le code 11FR80 ou FRD1180

A noter qu’il est possible de bénéficier d’une remise supplémentaire en réglant ses achats avec Paypal. En effet, Aliexpress offre 20€ de remise dès 199€ d’achats et même 33€ de remise dès 299€ d’achats si vous payez avec Paypal. Et la bonne nouvelle c’est que cette offre est cumulable avec les codes promos mentionnés ci-dessus. Cela permet donc d’obtenir d’excellents tarifs si vous aviez l’intention de réaliser un ou plusieurs « gros » achats.

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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