A l’occasion d’une promotion intéressante, l’Apple AirTag 2 voit son prix chuter. Le pack de 4 AirTag 2 s’affiche à 89,99€ sur Amazon.fr, contre 119€ sur le site d’Apple,

Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de 22€ (maj toujours dispo)

A l’occasion d’une promotion intéressante, l’Apple AirTag 2 voit son prix chuter assez sensiblement. Le pack de 4 AirTag 2 s’affiche à 89,99€ sur Amazon.fr, contre 119€ sur le site d’Apple, soit un tarif unitaire de 24,49€ seulement.

A ce tarif, le tracker Bluetooth d’Apple est une bonne affaire. Pour rappel, ce petit accessoire rond permet de localiser facilement et de garder un oeil sur la plupart de nos objets du quotidien : clés de voiture, sac, valise, bagages, voiture, etc…

Apple AirTag 2 à bon prix !

Pendant une durée limitée, les AirTags 2 sont disponibles à ces tarifs :

– 1 AirTag 2 : 28€ chez Amazon.fr

– Lot de 2 AirTag 2 : 56€ chez Amazon.fr soit 28€ pièce

– Lot de 4 AirTag 2 : 89,99€ chez Amazon.fr soit 22,49€ pièce

Quelles nouveautés pour les AirTag 2 ?

Apple a surtout amélioré la portée, la précision et le son de l’AirTag 2, sans changer radicalement le concept. Les principales nouveautés sont une puce Ultra Wideband plus récente, une localisation précise plus efficace, un haut-parleur plus puissant et l’arrivée de la fonction de localisation sur Apple Watch.