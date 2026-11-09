Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de 22€ (maj toujours dispo)

A l’occasion d’une promotion intéressante, l’Apple AirTag 2 voit son prix chuter. Le pack de 4 AirTag 2 s’affiche à 89,99€ sur Amazon.fr, contre 119€ sur le site d’Apple,

Bons Plans
par Sebastien 0

A l’occasion d’une promotion intéressante, l’Apple AirTag 2 voit son prix chuter assez sensiblement. Le pack de 4 AirTag 2 s’affiche à 89,99€ sur Amazon.fr, contre 119€ sur le site d’Apple, soit un tarif unitaire de 24,49€ seulement. 

A ce tarif, le tracker Bluetooth d’Apple est une bonne affaire. Pour rappel, ce petit accessoire rond permet de localiser facilement et de garder un oeil sur la plupart de nos objets du quotidien : clés de voiture, sac, valise, bagages, voiture, etc…

Apple AirTag 2 à bon prix !

Pendant une durée limitée, les AirTags 2 sont disponibles à ces tarifs : 

– 1 AirTag 2 : 28€ chez Amazon.fr

– Lot de 2 AirTag 2 : 56€ chez Amazon.fr soit 28€ pièce

– Lot de 4 AirTag 2 : 89,99€ chez Amazon.fr soit 22,49€ pièce

Quelles nouveautés pour les AirTag 2 ?

Apple a surtout amélioré la portée, la précision et le son de l’AirTag 2, sans changer radicalement le concept. Les principales nouveautés sont une puce Ultra Wideband plus récente, une localisation précise plus efficace, un haut-parleur plus puissant et l’arrivée de la fonction de localisation sur Apple Watch.

  • Portée de localisation précise augmentée jusqu’à 50% selon Apple, grâce à la nouvelle puce UWB.
  • Meilleure détection Bluetooth pour retrouver un objet à plus longue distance.
  • Haut-parleur 50% plus puissant, donc plus facile à entendre quand l’AirTag est caché.
  • Localisation précise désormais disponible sur Apple Watch, ce qui évite de sortir l’iPhone dans certains cas.
  • Fonction de partage de l’emplacement de l’objet, utile notamment pour retrouver un bagage avec un tiers ou une compagnie aérienne.

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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