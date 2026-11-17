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Le PNY CS1030 est un SSD M.2. NVMe qui existe depuis un moment sur le marché. Il a été lancé par PNY en 2021, on en parlait d’ailleurs d&jà à l’époque dans cette actualité. Ce n’est donc pas un SSD récent vous l’aurez compris ni très performantd’ailleurs.

Mais en cette période de crise de la la mémoire, le CS1030 peut s’avérer intéressant car son prix reste assez contenu. Il est disponible en ce moment au prix de 129,99€ sur CDiscount à condition de mentionner le code promo 10DES99.

PNY CS1030 1 To à 129,99€ sur CDiscount avec le code 10DES99

En effet, il se contente d’une interface PCI Express 3.0 4x et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC. La version 1 To offre des taux de transferts de 2.100 Mo/s en lecture et de 1.700 Mo/s en écriture. C’est beaucoup moins bien que les SSD PCIe 4.0 et PCIe 5.0 qui existent sur le marché mais ça n’est pas non plus le même prix donc à voir en fonction de vos besoins…

Pour mettre à jour un PC ça peut amplement faire l’affaire. Si vous voulez quelquechose de plus véloce, il va falloir patienter un peu et voir ce que le Black Friday nous réserve…