PNY annonce un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme : le CS1030

PNY propose un nouveau SSD d’entrée de gamme au format M.2. NVMe. Celui-ci porte le nom de CS1030 : c’est un SSD M.2. (2280) qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D et qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3.

Le CS1030 existe en quatre variantes : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. En terme de performances, les SSD offrent des débits qui peuvent atteindre au maximum 2.100 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle :

– PNY CS1030 250 Go : 2.500 Mo/s en lecture et 1.100 Mo/s en écriture

– PNY CS1030 500 Go : 2.000 Mo/s en lecture et 1.100 Mo/s en écriture

– PNY CS1030 1 To : 2.100 Mo/s en lecture et 1.700 Mo/s en écriture

– PNY CS1030 2 To : 2.100 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture

Les SSD CS1030 seront disponibles prochainement. Pour le moment, les tarifs n’ont pas été annoncés par le constructeur.